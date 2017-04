Tướng Mỹ toàn quyền dùng siêu bom, không cần ý Trump

Quyết định sử dụng “bom mẹ” GBU-43/B - MOAB trong các trận chiến thường do các tư lệnh chỉ huy chiến đấu trực tiếp quyết định, không cần tổng thống cho phép, Fox News dẫn lời nhiều sĩ quan không quân Mỹ ngày 14-4.



Theo các sĩ quan này, chính Tướng John Nicholson - Tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan là người ra quyết định thả quả “bom mẹ” GBU-43/B - MOAB xuống mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan ngày 13-4, không cần sự đồng ý của Tổng thống Donald Trump.

Bản thân Tổng thống Trump ngày 13-4 không nói rõ lệnh thả quả bom này do ai quyết, tuy nhiên có nói ông cho quân đội toàn quyền linh động.

“Chúng tôi cho quân đội toàn quyền quyết định. Thẳng thắn mà nói, điều đó giải thích tại sao quân đội đã rất thành công” – ông Trump nói với các nhà báo.



“Bom mẹ” GBU-43/B – MOAB của Mỹ. Ảnh: DODLIVE



Mỹ triển khai bom mẹ GBU-43/B - MOAB (tạm dịch là: Vụ nổ lớn huy hoàng trên không) được coi là mẹ của các loại bom, đến Afghanistan từ đầu tháng 1. Và theo lời các sĩ quan không quân nói với Fox News thì quân đội Mỹ đã sử dụng quả bom này như một thông điệp chiến lược. Mục tiêu của quân đội Mỹ khi thả quả bom này bên cạnh tính sát thương còn là đạt hiệu quả trấn áp tâm lý với đối phương. Bán kính nổ của quả bom 10 tấn này là 1,6km.

Phát biểu tại Kabul (Afghanistan) ngày 14-4, Tướng Nicholson khẳng định vụ thả quả “bom mẹ” GBU-43/B – MOAB xuống mục tiêu IS ở Afghanistan là quyết định chính xác và đúng thời điểm. Ông cho biết quân đội Mỹ đã liên tục theo dõi kkhu vực “trước, trong và cả sau” chiến dịch thả bom, và không phát hiện có thương vong dân thường. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14-4 công bố đoạn video dài 30 phút ghi lại vụ thả bom.

Quả “bom mẹ” GBU-43/B – MOAB đã tiêu diệt 36 tay súng IS. Theo Tướng Nicholson, 2 năm qua các trận không kích của Mỹ đã tiêu diệt khoảng 2/3 số tay súng IS ở Afghanistan. Hiện còn chưa tới 1.000 tay súng IS hoạt động ở miền đông nước này.

Trong một cuộc họp báo ngày 14-4 người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cũng hết lời hoan nghênh vụ thả bom. Tuy nhiên khi được hỏi liệu Mỹ có tiếp tục sử dụng “bom mẹ” GBU-43/B – MOAB tại các chiến trường khác nữa không, ông Spicer đã không trả lời được và chuyển địa chỉ câu hỏi sang Bộ Quốc phòng.

Vụ thả “bom mẹ” GBU-43/B - MOAB gần nhất của Mỹ trước vụ thả ngày 13-4 ở Afghanistan diễn ra trên chiến trường Iraq năm 2003. Trong vụ đó quả bom đã tạo ra một cột khói cao 300m.

Video Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vụ thả quả “bom mẹ” GBU-43/B – MOAB xuống Afghanistan. Nguồn : YOUTUBE