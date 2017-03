Vì sao IS điên cuồng đánh bom Baghdad?

Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo lúc 2 giờ 25 ngày 4-7 (trùng ngày quốc khánh Mỹ), một tên đánh bom tự sát lái xe đến bãi đậu xe của BV BS Soliman Fakeeh ở TP Jeddah (Saudi Arabia). Nhân viên an ninh đến gần định kiểm tra vì hắn kích nổ đai bom. Hai nhân viên an ninh bị thương nhẹ. Một số xe bị hư hại. Vị trí nổ bom gần tổng lãnh sự quán Mỹ nhưng gần hơn là một đền thờ Hồi giáo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đang phối hợp chặt chẽ với Saudi Arabia về vụ này. _____________________________ 6 tên khủng bố bị tiêu diệt trong vụ bắt giữ con tin tại nhà hàng ở Bangladesh đều là người Bangladesh. Trong đó năm tên có tên trong hồ sơ theo dõi của cảnh sát. Tên thứ bảy bị bắt sống bị thương đang nằm bệnh viện. Cảnh sát đang xác minh hình ảnh năm tên IS đưa lên mạng có phải là bọn tấn công hay không.