Ăn nấm ‘thức thần’: Thú vui chết người của giới trẻ

Sẽ kiến nghị để “cập nhật” vào danh mục cấm Trong thời gian qua, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy các địa phương đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển lá khát, cỏ Mỹ, nấm thần... vào Việt Nam. Trong lá khát chứa chất cathonie, cỏ Mỹ chứa chất XLR-11…, đây là những chất tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống. Trước đây, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các đối tượng mua bán các loại thực vật này do quy định trong luật còn bất cập. Chúng tôi đã kiến nghị sửa luật theo hướng các đối tượng mua bán lá cây côca, lá khát (lá cây catha edulis), lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định thì sẽ bị xử lý. Những kiến nghị này đã được chấp nhận và BLHS 2015 (sửa đổi) đã ghi nhận. Tuy nhiên, qua công tác đấu tranh cho thấy ngày càng xuất hiện nhiều tiền chất, các chất ma túy mới. Chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các cấp, ngành và cơ quan liên quan kịp thời báo cáo Chính phủ đưa các chất ma túy mới và các loại cây chứa chất ma túy nguy hại mới bổ sung sớm vào danh mục các chất ma túy để có biện pháp đấu tranh kịp thời và hiệu quả. Thượng tá BÙI ĐỨC THIÊM, Phó Trưởng phòng 5, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an