Ca phẫu thuật ngoạn mục cứu bé trai lách to

Ngày 16-4, BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa lần đầu tiên áp dụng phẫu thuật đưa đoạn tĩnh mạch cổ xuống bắc cầu qua đoạn tĩnh mạch cửa bị tắc cứu nguy cho bé trai 3,5 tuổi.

Cách đây sáu tháng, bé được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng, ói, sờ thấy lách to cứng.

Kết quả siêu âm cho thấy lách to, chiều cao 110 mm, giãn tĩnh mạch bất thường do tăng áp tĩnh mạch cửa khu trú và được điều trị bảo tồn. Sáu tháng sau, lách của bé tiếp tục to hơn, lên đến 140 mm, mạch máu giãn dọc bờ cong dạ dày, hẹp tắc tĩnh mạch lách đoạn sau tụy.



Hiện sức khỏe bé trai đã ổn định và bình thường. Ảnh: HL

“Tĩnh mạch cửa hợp bởi ba tĩnh mạch lách, mạc treo tràng trên và tràng dưới. Bé trai có tĩnh mạch lách bị hẹp phía sau tụy. Khi hẹp như vậy, máu sẽ ứ lại ở lách và các tĩnh mạch ở ruột già khiến tĩnh mạch ở ruột già giãn ra và kiếm đường khác để đi. Nếu không điều trị kịp thời, các tĩnh mạch xung quanh gồm dạ dày, thực quản sẽ giãn ra khiến bé ói, đi tiêu ra máu” - BS Hiếu giải thích.



Sau khi bàn bạc, các bác sĩ đã quyết định lấy một đoạn tĩnh mạch 10 cm để bắc cầu vào đoạn tĩnh mạch bị hẹp, giúp máu dẫn lưu vào tĩnh mạch tràng trên. Đoạn tĩnh mạch ở cổ được chọn vì đủ dài và rộng. Khi nối xong, lưu lượng máu được dẫn lưu tốt, lách bé trai đã về chiều cao 98 mm bình thường.

Theo BS Hiếu, việc lấy đoạn tĩnh mạch ở cổ tuy có ảnh hưởng ít nhiều nhưng qua thời gian, hệ tuần hoàn của bé sẽ thích ứng và hoạt động bình thường.

Đây là ca phẫu thuật khá đặc biệt, chưa từng có trong y văn thế giới bởi các trường hợp tăng áp lực tĩnh mạch buộc phẫu thuật trên thế giới thường là giải quyết triệu chứng bằng cách làm cầu nối qua tĩnh mạch chủ. Trường hợp bắc cầu nối tĩnh mạch cho bé trai còn giải quyết được nguyên nhân, giúp máu dẫn về lá gan thải độc trước khi đưa vào tuần hoàn chung.