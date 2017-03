Nổ ngực vì dùng thuốc nở ngực!

Tìm đâu cũng thấy



Gõ vào trang mạng rao vặt về thuốc nở ngực, hàng trăm loại thuốc uống, thuốc bôi với hàng chục chiêu quảng cáo bắt mắt hiện ra.



Trang rao vặt có tên www.thuocno... có giao diện với hình nhiều cô gái châu Âu có vòng một bốc lửa với hàng chục loại thuốc nở ngực được quảng cáo bằng những từ ngữ hấp dẫn chị em “Uống một tháng, ngực bắt đầu căng to, uống từ 2 đến 4 tháng, ngực to ra 1 cup size . Uống từ 4 đến 6 tháng ngực to ra 2 cup size ”. Ngoài ra “nhà cung cấp” còn có chương trình khuyến mãi mua 4 chai tặng ngay 2 chai, giá chỉ 60 USD/chai.



Một trang web khác là http://breas... quảng cáo loại thuốc Bre… được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên tinh khiết nên “tạo cho chị em một bộ ngực đẹp tự nhiên.



Gọi đến số điện thoại của người bán hàng đăng trên web thì được cho biết thêm rằng, sản phẩm này được bào chế bằng những dược chất thiên nhiên tuyệt hảo nhằm kích thích sự tăng trưởng hóc môn Estrogen.





Tiền mất, tật mang

Theo VNN/ Tiền Phong



Hóc môn này làm phát triển các ống dẫn ở tuyến vú và đây chính là tác nhân làm tuyến vú người phụ nữ nở to lúc dậy thì. Chúng được gọi là hóc môn tăng trưởng phát triển kích thước của tuyến vú. Sự thiếu hụt loại hóc môn này sẽ làm cho mô ngực kém phát triển, bầu vú nhỏ hơn.Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi “sản phẩm này được Bộ Y tế cho phép lưu hành chưa” thì nhận được câu trả lời: Việt Nam chưa có vì đây là hàng xách tay từ Mỹ về. Người này còn cho biết hộp thuốc có 90 viên, giá 5 triệu đồng, mỗi ngày uống 3 viên, trong vòng 1 tháng ngực sẽ căng tròn hết chê!?Một loại thuốc khác được giới thiệu là kem thoa có giá 3 triệu đồng/lọ. Công dụng của thuốc được giới thiệu là: “Chỉ cần thoa lên bầu vú trong 2 tháng bạn sẽ có một vòng một hết ý”.Ở mỗi lứa tuổi cơ thể phụ nữ sinh ra nội tiết tố khác nhau nên việc bổ sung nội tiết tố cũng khác nhau, không thể lạm dụng. Hơn nữa, nội tiết tố chỉ được phép sử dụng để thay thế cho phụ nữ mãn kinh chứ không có chỉ định dùng để làm nở ngực. Rầu rĩ với “vòng một” khiêm tốn, chị An, 30 tuổi, ở quận 7, TPHCM phải đi dịch vụ massage làm nở ngực trong hai tháng ở một cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên, bộ ngực ngày càng chảy xệ và đau nhức khiến chị An lo lắng.Nghe một người bạn quảng cáo có thuốc và kem thoa nở ngực, chị An tìm mua về dùng. Nhưng sau khi dùng hết 2 lọ hóc môn kích thích nở ngực, chị An phải vào viện vì biến chứng phù nề các ngón tay, chân, sạm da và mưng mủ ở ngực.Chị An không phải là trường hợp hy hữu. Mới đây sau khi dùng thuốc nở ngực có tên Cle (giá 4 triệu đồng), trong khoảng một tháng đầu tiên, ngực chị Như căng to thực sự. Nhưng khi hết thuốc, ngực lại nhỏ như cũ. Quá thất vọng, chị Như đến viện thẩm mỹ nơi mình mua thuốc hỏi ra mới biết phải dùng liên tục 6 hộp mới có kết quả!?Tuy nhiên theo bác sĩ Vũ Thị Nhung - nguyên Giám đốc BV Hùng Vương TPHCM, thuốc uống nở ngực được quảng cáo là thuốc bổ sung hóc môn, kích thích tuyến vú phát triển. Thuốc gây tích nước nên ban đầu người uống sẽ thấy ngực to lên nhưng ngưng thuốc thì ngực lại xẹp như trước.Các chuyên gia thẩm mỹ cho biết, hiện có gần 100 loại thuốc viên, kem thoa nhưng thực chất hiệu quả hay không thì vẫn chưa ai khẳng định được. Trong khi đó đã có không ít trường hợp bị biến chứng do các loại thuốc này gây ra.Theo bác sĩ Nhung, các loại thuốc tăng cường nội tiết tố này như con dao hai lưỡi. Nó không làm thay đổi được kích thước của “vòng một” do cấu tạo người ngực nhỏ vốn đã có những thụ thể tiếp nhận nội tiết tố không phát triển. Nếu dùng thuốc không có chỉ định rõ ràng dễ dẫn đến các biến chứng như chóng mặt, nhồi máu cơ tim, phù nề... Bác sĩ Nhung cho biết, đến nay vẫn chưa có loại thuốc đặc trị biến chứng này.Theo bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy - Phó GĐ Bệnh viện Từ Dũ, thuốc làm nở ngực không thể nâng được ngực đã chảy xệ. Sử dụng bừa bãi các thuốc bổ sung nội tiết tố sẽ làm sinh tế bào nên nguy cơ ung thư vú và ung thư cổ tử cung càng cao hơn