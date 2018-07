Tuy nhiên, giá USD tại các ngân hàng tiếp tục tăng. Ví dụ tại Vietcombank tăng giá USD thêm 35 đồng, lên mức 23.175 đồng (mua vào) và 23.255 đồng (bán ra).



Trên thị trường tự do, giá USD tăng 30-35 đồng so với trước đó một ngày. Hiện giá đồng đôla Mỹ mua vào phổ biến ở mức 23.350 đồng, bán ra 23.380-23.400 đồng. Như vậy, so với đầu tuần, giá USD trên thị trường tự do tăng thêm 100-110 đồng và giá USD tại các ngân hàng tăng 180 đồng.

Đánh giá về tình hình tỉ giá có nhiều biến động trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, nhận định: Chính sách tỉ giá và điều hành tỉ giá của NHNN thời gian qua đã đóng góp tích cực ổn định cho kinh tế vĩ mô và góp phần ổn định thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, đặc biệt vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, tỉ giá có những diễn biến phức tạp theo chiều hướng tăng lên.

Tỉ giá tăng có nguyên nhân Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất và dự kiến từ đây đến cuối năm cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất thêm 2-3 lần nữa. Khi FED tăng lãi suất khiến đồng USD diễn biến khá phức tạp và nó tác động đến các đồng ngoại tệ khác, từ đó tác động đến tỉ giá và ảnh hưởng đến thị trường vàng.

“Qua theo dõi sát diễn biến thị trường, chúng tôi nhận thấy tỉ giá có tăng và có nóng lên nhưng mọi nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế vẫn đáp ứng đầy đủ. Chúng tôi điều hành tỉ giá hằng ngày là NHNN đưa ra tỉ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại sẽ căn cứ vào đây để niêm yết tỉ giá mua-bán ra và được phép chênh lệch tỉ giá trung tâm mà NHNN ban hành tối đa là 3%. Nhưng vừa qua chưa thấy ngân hàng thương mại nào niêm yết kịch trần tối đa 3% cả.

“Do đó, chúng tôi đánh giá tỉ giá diễn biến phức tạp, có tăng lên nhưng không căng thẳng về ngoại tệ. Chúng tôi khẳng định với những nguồn cung ngoại tệ như hiện nay từ đầu tư nước ngoài, xuất khẩu, du lịch, kiều hối và đặc biệt dự trữ ngoại hối hiện nay rất lớn ở mức 63,5 tỉ USD (hơn 12 tuần xuất khẩu) thì NHNN có đầy đủ công cụ để can thiệp thị trường khi cần thiết” - ông Minh khẳng định.