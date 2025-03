Nhiều công ty hụt hơi, đề nghị được giảm lãi suất 04/03/2025 18:23

Báo cáo tình hình hoạt động 2 tháng đầu năm 2025 của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết kết quả khảo sát doanh nghiệp vừa qua cho thấy có tới 37% doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh và gần 60% số doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ vốn tín dụng, giảm lãi suất.

Năm 2025 sẽ có 217.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn

Theo HUBA, trên thị trường đầu tư và kinh doanh, các doanh nghiệp Việt Nam luôn gặp bất lợi so với doanh nghiệp FDI do nguồn vốn kinh doanh mỏng. Do đó, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng hụt hơi và khó có khả năng phục hồi nếu không có sự trợ giúp từ Nhà nước.

Đặc biệt, năm 2025 sẽ có 217.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó ngành bất động sản nhà ở khoảng 100.000 tỉ đồng, ngân hàng 30.000 tỉ đồng, xây dựng 10.000 tỉ đồng, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng 30.000 tỉ đồng, năng lượng khoảng 7.000 tỉ đồng và các ngành khác 50.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp mong muốn giảm lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ảnh: QH

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng hiệu quả chưa cao do nhiều lý do khác nhau.

Do đó, gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 chỉ giải ngân được khoảng 3,05% đến hết năm 2023. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội triển khai sau một năm mới giải ngân dưới 10%.

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP đang phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai gói tín dụng hỗ trợ 507.000 tỉ đồng, nhưng doanh nghiệp tiếp cận chủ yếu tập trung vào các đơn vị có điểm đánh giá tín nhiệm tín dụng tốt và có tài sản, hàng hóa đảm bảo khoản vay.

4 giải pháp về vốn

HUBA đã có kiến nghị 4 giải pháp nhằm giải bài toán thiếu vốn kinh doanh và hỗ trợ vốn tín dụng, giảm lãi suất cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ nhất, thực tế hiện nay khá nhiều doanh nghiệp đang thiếu tiền để trả nợ các khoản nợ trước đây và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động tiếp theo. Do đó, đề nghị gia hạn lâu dài chính sách giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN.

Thứ hai, Nhà nước cần có các cơ chế, chính sách để phát triển, thu hút và đảm bảo vận hành hiệu quả các nguồn vốn từ các sản phẩm tài chính khác như quỹ đầu tư bất động sản, quỹ tiết kiệm nhà ở, chứng khoán hóa bất động sản hoặc các kênh khác như đầu tư trực tiếp, gián tiếp từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc mở cửa và hỗ trợ phát hành trái phiếu doanh nghiệp là một giải pháp quan trọng giúp giải quyết nhu cầu vốn của doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng.

Gần 60% số doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ vốn tín dụng, giảm lãi suất. Ảnh: QH

Thứ ba, thực tế tìm hiểu tại các doanh nghiệp gia đình cho thấy nhiều chủ doanh nghiệp sử dụng tài sản cá nhân để vay vốn tiêu dùng hoặc phục vụ cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, dẫn đến thâm hụt vốn.

Do đó, kiến nghị Ngân hàng có chính sách vay mở rộng, ưu đãi dành cho các chủ doanh nghiệp gia đình hoặc đơn giản hóa điều kiện vay, thủ tục vay và mục đích vay vốn để giúp giải tỏa khó khăn cho chủ doanh nghiệp và bản thân doanh nghiệp.

Thứ tư, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa lâm vào tình trạng khó khăn, trong khi đó, các doanh nghiệp lớn và ngân hàng lại có lợi thế nhờ áp dụng công nghệ hiện đại, giảm chi phí, cắt giảm nhân lực, tăng đầu tư và cải tiến hệ thống quản trị, từ đó đạt được những thành tựu đáng kể.

Do đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các ngân hàng thương mại chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thông qua việc hạ thấp biên lợi nhuận định mức để giảm thiểu tối đa lãi suất vay vốn.

Hiện nay, với nền kinh tế ổn định, tỷ giá biến động không cao (<2%/năm) và sự đảm bảo an toàn hệ thống của Ngân hàng Nhà nước, mức biên lợi nhuận (NIM) thấp nhất 3% được đánh giá là cao (một số ngân hàng lên tới 4% - 4,5%), đặc biệt khi so với khoản vay ngoại tệ nước ngoài chỉ từ 1,5% đến 2,5%. Do đó, kiến nghị giảm NIM về mức 2,5% để đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.