Giá USD tại nhiều ngân hàng liên tục tăng

Tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay (22-11) là 22.700-23.365 VND/USD, tăng 2 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Sau một tuần ghi nhận điều chỉnh giảm, từ đầu tuần này, tỉ giá USD/VND đang tăng trở lại.

Hiện giá bán đôla Mỹ tại Vietcombank quanh mốc 23.305-23.395 VND/USD, tăng 5 đồng so với giá chốt phiên chiều hôm trước. Trong khi đó tại Techcombank tăng 15 đồng so với hôm qua, hiện ngân hàng này niêm yết giá mua bán USD ở mức 23.285-23.395 VND/USD. Giá bán USD tại VietinBank hiện đã lên tới 23.397 VND/USD. Tính chung trong một tuần qua, tăng khoảng 30-50 đồng mỗi USD.

Trên thị trường tự do, giá USD mua vào-bán ra hiện ở mức 23.430-23.450 VND/USD, giữ nguyên giá so với chiều qua. So với giá ngoại tệ niêm yết trong ngân hàng thương mại, giá USD tự do đang cao hơn 50-55 đồng mỗi USD.

Diễn biến tăng trở lại của tỉ giá USD/VND trong bối cảnh lãi suất huy động VND có xu hướng tăng lên, với nhiều ngân hàng thương mại lần lượt điều chỉnh biểu lãi suất những ngày gần đây.