Phương thức thanh toán nào đang giữ ngôi vương? 25/04/2024 17:28

Chiều 25-4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024.

Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chủ đề năm nay là “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số” - có sự tiếp nối với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng – động lực thúc đẩy chuyển đổi số” của Ngày Chuyển đổi số ngân hàng năm 2024.

Đáng chú ý, hội thảo chuyên đề lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số” với sự tham gia thuyết trình của các chuyên gia tài chính, công nghệ hàng đầu trong nước và thế giới đến từ Google, IBM, Fidelity, SAP… sẽ là điểm nhấn quan trọng của sự kiện năm nay.

Bên cạnh đó, tại sự kiện sẽ có 16 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới nhất của các ngân hàng, trung gian thanh toán, doanh nghiệp công nghệ, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Triển lãm sẽ mở cửa rộng rãi đón khách tham quan từ 8h-18h ngày 8-5-2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Thanh toán bằng cách quét mã QR tăng chóng mặt. Ảnh:T.L

Bùng nổ phương thức thanh toán số

Đáng chú ý trong năm 2023, phương thức thanh toán qua QR code tăng 242,46% về số lượng và 157,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Thế nhưng chỉ trong 2 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, giao dịch thanh toán bằng QR code đã bất ngờ tăng 846,41% về số lượng và tăng 1.146% về giá trị.

Trong khi đó, các phương thức thanh toán qua Internet tăng 51,6% về số lượng và 23,88% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 63,24% và 33,43%; qua POS tăng 2,53% và 3,56%.

Thời gian qua, ngành ngân hàng và Bộ Công an đã nỗ lực để triển khai Đề án 06 góp phần tăng cường an ninh, an toàn trong quá trình phổ cập các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số.

Tính đến nay, có 48 tổ chức tín dụng (TCTD) đã và đang triển khai ứng dụng xác thực khách hàng bằng thẻ CCCD gắn chíp qua ứng dụng điện thoại; 58 TCTD đã và đang triển khai ứng dụng xác thực khách hàng bằng thẻ CCCD gắn chíp qua thiết bị tại quầy; 14 TCTD đang triển khai thử nghiệm ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) vào các nghiệp vụ: mở tài khoản thanh toán; xác thực giao dịch thanh toán; đối chiếu, xác thực thông tin khách hàng…

Về làm sạch dữ liệu, hiện có 23 TCTD đã ký kết với C06 (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an) triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng theo phương thức offline. Trong đó, Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) đã kết nối với CSDLQGVDC để làm sạch 48,5 triệu thông tin tín dụng.

Hiện nay, ngân hàng số không chỉ bao gồm các dịch vụ ngân hàng được số hóa mà còn tích hợp cả hệ sinh thái số bao gồm hàng trăm sản phẩm, dịch vụ liên kết với đối tác thứ ba, đem lại lợi ích tối đa cho người dùng.

Nhiều nghiệp vụ cơ bản đã được số hóa hoàn toàn 100% (tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở thẻ ngân hàng, ví điện tử, chuyển tiền, cho vay...).

Nhiều TCTD tại Việt Nam có tỉ lệ trên 90% giao dịch thực hiện trên kênh số. Đến nay, có khoảng 77,41% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng, hơn 35 triệu tài khoản thanh toán và khoảng 14,9 triệu thẻ được mở bằng phương thức điện tử e-KYC đang hoạt động.