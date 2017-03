Chuyện cổ tích về gia đình trúng giải xổ số… 1.800 tỉ đồng

Gia đình bà Sonia Davies đến từ Monmouth, xứ Wales, Anh đã cùng nhau chia sẻ giải thưởng xổ số EuroMillions trị giá 61 triệu bảng (tương đương hơn 1.800 tỉ đồng).

Một gia đình ở Anh vừa trúng giải thưởng xổ số xuyên quốc gia EuroMillions (một giải xổ số tổ chức ở một số quốc gia châu Âu) với tổng giá trị lên tới 61 triệu bảng (tương đương hơn 1.800 tỉ đồng). Lý do khiến gia đình này đột nhiên đi mua vé số là bởi người mẹ trong gia đình vừa trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ u tuyến giáp.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật thành công, bà có một linh cảm tuyệt vời về vận may sắp đến với mình, liền bảo con gái đi mua vé xổ số cho cả nhà nhân dịp bà chiến thắng thần chết.

Người phụ nữ có linh cảm kỳ diệu này là bà Sonia Davies (53 tuổi). Bà Sonia cùng với bốn thành viên gia đình bao gồm bạn đời Keith Reynolds (55 tuổi), hai cô con gái Stephanie (23 tuổi), Courtney (19 tuổi) và bạn trai của Stephanie - Steve Powell (30 tuổi) sẽ cùng nhau chia sẻ giải thưởng xổ số khổng lồ này. Mỗi người sẽ nhận về phần mình 12,2 triệu bảng (hơn 360 tỉ đồng).

Cô con gái Stephanie đã chạy đi mua những tấm vé số sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ từ Mỹ, lúc này bà Sonia đang trong quá trình hồi sức sau ca phẫu thuật loại bỏ khối u tuyến giáp.

Năm thành viên trong gia đình may mắn gồm bà Sonia Davies (váy trắng), bạn đời của bà - ông Keith Reynolds (ngoài cùng bên trái), hai cô con gái của bà - Stephanie (giữa) và Courtney (váy xanh đen), cùng bạn trai của Stephanie - anh Steve Powell (ngoài cùng bên phải). Mỗi người sẽ nhận được phần của mình một cách công bằng.

Bà Sonia chia sẻ: “Tôi vừa mới trải qua ca phẫu thuật nhưng liền cảm thấy thật tuyệt vời, vậy là tôi đã được loại bỏ bệnh tật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không còn đau đớn như trước. Tôi thấy như thể mình đã chiến thắng thần chết và chưa bao giờ cảm thấy bản thân may mắn đến vậy. Vậy thì phải mua vé số lấy may, bởi vì tôi đang may mà”.

Bà Sonia cho biết thêm: “Tôi không nghĩ rằng mình sẽ trúng giải nhưng khi bỗng nhiên bạn cảm thấy mọi thứ sáng ngời lên xung quanh mình, vậy thì bạn rất nên thử vận may”.

Cô con gái Stephanie của bà đã đến một cửa tiệm gần nhà, nơi có bán xổ số. Hôm sau, khi kiểm tra kết quả đã được thông báo chính thức, cô rất kinh ngạc khi thấy một trong những chiếc vé số mình vừa mua đã trúng giải.

Cả gia đình bà Sonia đã quyết định công khai chiến thắng của họ thay vì giấu giếm danh tính nhằm mục đích bảo vệ an toàn riêng tư cho cuộc sống cá nhân. Họ muốn cảm ơn vị thần may mắn bằng cách chia sẻ câu chuyện ấm áp của gia đình mình.

Bà Sonia vốn làm công việc quản lý một trang web; ông Reynolds, bạn đời của bà, vốn là một giám đốc chi nhánh của một công ty. Họ đã cùng nhau tới Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của con gái ông, đồng thời để bà Sonia trị bệnh.

Bà Sonia bị chẩn đoán có khối u tuyến giáp hồi đầu năm nay, bà chia sẻ: “Thật là một tuần trồi sụt cảm xúc đối với tôi. Tôi được phẫu thuật và cho tới lúc đó, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết mức độ nghiêm trọng của bệnh tình. Sau khi trải qua ca phẫu thuật, các bác sĩ mới nói cho tôi biết rằng nếu tôi không kịp thời thực hiện ca phẫu thuật này thì tính mạng tôi có thể đã gặp nguy hiểm và nếu chữa khỏi thì cũng để lại những di chứng nặng nề”.