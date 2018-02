Facebook bị kiện vì khóa nhầm tài khoản người dùng

Một giáo viên ở Paris (Pháp) đã đâm đơn kiện Facebook sau khi ông này bị trang mạng xã hội lớn nhất khóa tài khoản vì tưởng nhầm bức tranh khỏa thân nghệ thuật của ông đăng trên trang cá nhân là tranh khiêu dâm.

Vụ việc đã được lan truyền hôm 1-2, mặc dù Facebook đã nỗ lực né tránh những vấn đề pháp lý ở Pháp.



Bức tranh "The Origin of the World" mà ông Frederic Durand-Baissas đã đăng lên Facebook. Ảnh: Press photo

Được biết tài khoản Facebook của thầy giáo Frederic Durand-Baissas bị khóa từ năm 2016, vài giờ sau khi ông đăng bức tranh sơn dầu "The Origin of the World" (Cội nguồn của thế giới) của danh họa Gustave Courbet, vẽ một phụ nữ khỏa thân.

Ông Durand-Baissas, 59 tuổi, muốn Facebook giải thích lý do khóa tài khoản của ông, đồng thời khôi phục tài khoản và bồi thường khoản thiệt hại là 23.500 USD (tương đương 533 triệu đồng).

Ông Durand-Baissas còn cho rằng đây là quyền tự do ngôn luận của ông trên mạng xã hội và nếu Facebook không thể phân biệt được đâu là tác phẩm nghệ thuật và đâu là tranh khiêu dâm thì tất cả người Pháp đều có thể.



Thầy giáo sống ở Paris Frederic Durand-Baissas đã bị khóa tài khoản Facebook sau khi đăng tải một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Press Photo

Phía Facebook đã đưa ra một lời giải thích miễn cưỡng cho việc khóa tài khoản của ông Durand-Baissas. Hơn thế, luật sư của Facebook cũng cho rằng những vụ án như vậy nên được xử tại California (Mỹ), nơi trụ sở chính của Facebook chứ không phải ở Pháp. Hơn nữa, Facebook là một trang mạng xã hội miễn phí cho toàn cầu chứ không phải của riêng Pháp nên không thể chỉ tuân theo những tiêu chí đặc biệt của một nước nào.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng bất kỳ phán quyết nào của tòa án ủng hộ Durand-Baissas có thể đặt ra một tiền lệ pháp lý ở Pháp, nơi Facebook có hơn 30 triệu người dùng thường xuyên.