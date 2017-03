Hiện tượng Trăng Xanh vào đêm giao thừa 2010

Trăng Xanh - một hiện tượng kỳ thú. (Ảnh: Internet)

Theo định nghĩa của người phương Tây, Trăng Xanh là đêm trăng tròn thứ hai trong một tháng dương lịch, một hiện tượng có tần suất trung bình khoảng 2 năm rưỡi.



Trong tháng 12/2009 sẽ có hai lần trăng tròn vào ngày 2 và ngày 31. Việc Trăng Xanh xuất hiện đúng vào đêm giao thừa dương lịch là một sự kiện hiếm thấy.



Lần xuất hiện gần đây nhất của Trăng Xanh vào dịp giao thừa là năm 1990 và phi hành gia David Reneke làm việc cho Tạp chí Khoa học Châu Đại dương dự đoán sự trùng lặp này sẽ chỉ lặp lại vào năm 2028.



Hiện tượng trăng tròn lần thứ hai trong tháng dương lịch không có gì khác biệt so với bất cứ kỳ trăng tròn nào khác, tuy nhiên, mặt trăng có thể thay đổi màu sắc trong những điều kiện nào đó.



Chẳng hạn như cháy rừng hay các vụ phun trào núi lửa thường làm cho bầu khí quyển đậm đặc tro bụi, khiến cho Mặt Trăng trông có vẻ hơi xanh, thậm chí đỏ tía. Vụ phun trào của núi lửa Krakatoa ở Indonesia năm 1883 đã khiến cho bầu khí quyển của Trái Đất tràn ngập tro bụi đến nỗi Mặt Trăng có màu hơi xanh đến tận hai năm sau đó.



Theo Phi hành gia David Reneke, năm nay, Mặt Trăng sẽ không chuyển sang màu xanh và có thể sẽ chuyển sang màu đỏ khi quan sát từ các thành phố do tác động của khói pháo hoa. Do đó, cách thưởng thức Trăng Xanh tốt nhất là người xem cần tránh xa ánh đèn nơi thành phố.



Không ai biết chính xác khái niệm “Trăng Xanh” có nguồn gốc từ đâu và xuất hiện từ bao giờ. Tuy nhiên, ở phương Tây, cụm từ Trăng Xanh đã trở thành một cách nói ẩn dụ cho một sự kiện hiếm gặp.



Thuật ngữ này xuất hiện trong một cuốn sách tiếng Anh năm 1518 chỉ trích giới tăng lữ thời đó với nghĩa là ''nếu thấy Mặt Trăng có màu xanh thì phải tin rằng đó là sự thật''.



Một cách diễn giải khác của cụm từ cho thấy nó có nguồn gốc từ một từ cổ trong tiếng Anh có nghĩa là ''màu sắc'' hoặc ''kẻ phản bội'' vì giới tăng lữ gọi hiện tượng Mặt Trăng đến sớm khi tính tuần chay cho lễ Phục sinh là ''Trăng phản bội'' hoặc ''Mặt Trăng màu sắc''./.