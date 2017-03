New York có "nóc nhà" mới

Tòa tháp đơn One World Trade Center (1 WTC) trở thành "nóc nhà" mới của New York. Ảnh: AFP

Các công nhân xây dựng vừa hoàn thành việc lắp đặt một cột thép trên đỉnh tòa nhà 1 WTC đang dang dở, đưa chiều cao của nó vượt lên Empire State, tòa nhà vốn giữ kỷ lục cao nhất New York. Sự kiện này đánh dấu cho sức mạnh kĩ thuật và tinh thần của nước Mỹ khi sắp tròn một năm ngày thủ lĩnh khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden bị tiêu diệt.

Scott Rechler, phó giám đốc công ty chủ quản tòa nhà, cho hay đây là công trình xây dựng phức tạp nhất trong lịch sử công ty. Khi được hoàn thành vào cuối năm tới, tháp 1 WTC sẽ đạt đến chiều cao 541,3 m bao gồm cả cột ăng ten và 104 tầng.

AFP cho hay không chỉ vượt mặt tòa nhà Empire State được xây dựng từ năm 1931, tòa tháp mới cũng sẽ cao hơn tòa tháp đôi đã bị đánh sập trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Được thi công từ cách đây 6 năm trên chính khu vực xảy ra thảm kịch, dự án này đã nhiều lần đối mặt với những khó khăn về chi phí, tranh cãi về thiết kế và những lo ngại về lợi nhuận, khiến công trình bị trì hoãn.

"Tháp chọc trời New York một lần nữa vươn lên tầm cao mới", thị trưởng New York Michael Bloomberg nói. "Thành công mới nhất ở toà nhà Trung Tâm Thương mại Thế giới là một minh chứng cho sức mạnh của người New York và vun đắp thêm niềm tin rằng thành phố luôn tiến về phía trước".

Khi được khánh thành sau hơn một năm nữa, 1 WTC sẽ là toà nhà cao nhất tại châu Mỹ và cao thứ 3 thế giới. Tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay là Burj Khalifa ở Dubai, với chiều cao 828,1 m.

Theo Anh Ngọc (VNE)