Nhậu say xỉn, bắt nhân viên đẩy ô tô về nhà

Phó chủ tịch công ty Huang Weiyun, Zhang Fei cho biết sau khi ăn uống no say tại một nhà hàng ở thị xã Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), ông không thể lái xe được và đột nhiên ông nhận ra rằng tất cả các nhân viên của mình cũng không ai đủ tỉnh táo để thay mình làm chuyện đó.



Lái xe trong tình trạng say xỉn được xếp vào danh sách phạm tội nguy hiểm tại Trung Quốc và người vi phạm sẽ phải ngồi tù 6 tháng và nộp một khoản tiền phạt lớn.



Hơn nữa, ông Zhang cũng không muốn để lại xe ở nhà hàng và cũng quá muộn để tìm lái xe tới giúp. Vì vậy, ông đã đề nghị tất cả các nhân viên sẽ cùng đẩy xe của mình về nhà.



Ông Zhang nói với các nhân viên của mình rằng quãng đường chỉ dài chưa đầy 5 km và vận động một chút cũng sẽ tốt cho sức khỏe mọi người. Vậy là cả 10 nhân viên nhanh chóng đồng ý rồi ra sức đẩy chiếc xe của sếp về tới nhà.

Những người qua đường không hiểu chuyện gì xảy ra khi thấy nhóm người vừa cười vừa hát và đẩy chiếc xe VW của sếp họ trên đường phố trong suốt 45 phút.



Theo cảnh sát giao thông địa phương, miễn là động cơ xe không chạy thì sẽ không bị tính là vi phạm luật cấm uống rượu lái xe tại Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo những người này rằng các mối nguy hiểm vẫn rình rập nếu họ đẩy xe trong tình trạng say xỉn khi đi qua những con phố đông đúc.

Theo Sầm Hoa (VNN / Orange)