Nữ triệu phú Anh 'ẵm nhầm' người đàn ông Việt 46 tuổi

Theo Independent, nữ triệu phú Anh Michelle Mone, 44 tuổi, người thành lập hãng nội y nổi tiếng thế giới Ultimo, đã chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter của mình về sự xấu hổ khi bà bế bổng một “cậu bé” trước sự chứng kiến của 3.000 người có mặt trong khán phòng. Điều đáng nói là “cậu bé” mà bà bế không phải là đứa bé sáu tuổi mà là người đàn ông 46 tuổi và đã có gia đình.



Nữ triệu phú Anh Michelle Mone bế nhầm người đàn ông Việt Nam 46 tuổi vì tưởng là cậu bé sáu tuổi. (Nguồn: The Independent)

“Khoảnh khắc xấu hổ nhất. Trong buổi diễn thuyết ở Việt Nam trước 3.000 người, tôi cứ ngỡ đó chỉ là một cậu bé sáu tuổi nên đã bế cậu lên nhưng không phải, đó là một người đàn ông” - nữ triệu phú Anh chia sẻ về khoảnh khắc xấu hổ trên Twitter.



Tai nạn hi hữu xảy ra với bà Michelle Mone khi bà đang phát biểu trong một hội nghị có sự tham gia của các doanh nhân Việt Nam. Lúc đó, người đàn ông mà bà Michelle nhầm tưởng là cậu bé sáu tuổi trên đã tới tặng hoa cho bà. Bà vui mừng đón nhận bó hoa và bế “cậu bé” lên để chụp ảnh. Tuy nhiên, sau đó bà đã kịp phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình.

“Anh ấy tỏ ra vẫn bình thường sau sự cố đó nhưng cả khán phòng lại phá lên cười. Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn, răng anh ấy ngả vàng do hút thuốc” -bà Michelle Mone chia sẻ với tờ The Mail On Sunday.

Sau khi được đăng tải lên Twitter, câu chuyện của bà Michelle đã nhận được rất nhiều chia sẻ và bình luận từ những người dùng mạng xã hội này.