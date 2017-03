Phụ nữ Trung Quốc được phép nghỉ việc khi bị đau do 'đèn đỏ'

Quy định mới được tham khảo tại các tỉnh Sơn Tây, Hồ Bắc và Quảng Đông. Chưa có thông tin liệu quy định mới có được thông qua hay không.



Nghiên cứu cho thấy trên toàn cầu, 1/10 phụ nữ bị các cơn co thắt vào thời kỳ kinh nguyệt (tên gọi y học là dysmenorrhea) can thiệp vào hoạt động hằng ngày. 1/4 phụ nữ may mắn hơn, không gặp cơn đau nào.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc tranh luận về vấn đề này. Các nước khác trong khu vực châu Á, bao gồm Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Đài Loan đều đã có luật cho phép phụ nữ nghỉ ngơi vào những ngày bị “đèn đỏ” quấy rầy.



Lao động nữ lo lắng rằng họ sẽ bị thôi việc nếu được nghỉ thêm.

Li Sipan, người bênh vực quyền phụ nữ ở Quảng Châu, nơi quy định dự thảo đang được xem xét, nói với CNN rằng quy định không đủ chi tiết và không có hiệu quả thực tế.

Theo Li, những người có khả năng được hưởng lợi nhiều nhất từ quy định là nữ lao động di cư, những người hầu hết hoạt động trong dây chuyền lắp ráp và quét dọn đường phố.

Nhưng mọi thứ có thể khác biệt trong thực tế. "Đối với lao động nhập cư, để có tờ giấy chứng nhận của bác sĩ rất rắc rối" - Li nói.

Bản quy định dự thảo không chỉ rõ các loại công việc dành phụ nữ trong kỳ nghỉ ngoài việc "phụ nữ tiếp tục làm công việc của mình trong thời gian dài". Quy định cũng không vạch ra những hậu quả đối với các công ty ngó lơ luật pháp.

"Lao động nữ lo lắng rằng họ sẽ bị thôi việc nếu được nghỉ thêm. Vì vậy, tôi khuyến nghị các quy định không nên nhắm đến một giới tính cụ thể nào, mà nên nhắm đến phụ nữ có việc làm cụ thể" - Li nói.

Lowina Tse, một bác sĩ phụ khoa và giám đốc của Hiệp hội Nữ bác sĩ Hong Kong, nói với CNN rằng nỗ lực lập pháp vào thời kỳ kinh nguyệt là một phần của động thái bảo vệ sức khỏe lao động tốt hơn.

Nếu việc nghỉ thai sản đồng nghĩa nghỉ phép vì lý do gia đình, những cơn co thắt trong thời kỳ kinh nguyệt nên được xem là một vấn đề sức khỏe bình thường.

"Vài phụ nữ bị đau bụng kinh, số khác mắc các bệnh mạn tính như viêm đại tràng co thắt, đau nửa đầu hoặc bị hen suyễn" - Lowina Tse nói.

Theo quan điểm của Tse, sẽ mang tính xây dựng hơn nếu phụ nữ được kiểm tra và điều trị các bệnh lý cơ bản, mặc dù dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng có thể là một đặc quyền hiếm có.

Các nước phương Tây thường phớt lờ quyền nghỉ làm của phụ nữ vào kỳ "đèn đỏ", dẫn đến việc ngày càng có nhiều phụ nữ thành đạt lên tiếng nhằm thu hút dư luận về vấn đề nhạy cảm này.