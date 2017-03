"Siêu trộm chân đất" làm phim cho Hollywood

Siêu trộm chân đất Colton Harris-Moore. Ảnh: AP.

Thù lao cho câu chuyện cuộc đời về Colton Harris-Moore sẽ được sử dụng để trả cho những nạn nhân của y trong quá trình gây án kéo dài 2 năm. Trong suốt thời gian này, Harris-Moore, đến từ bang Washington, đã đi khắp nước Mỹ trên các phương tiện đánh cắp như thuyền, xe hơi, máy bay - giống như Leonardo DiCaprio trong phim Catch Me If You Can.

Harris-Moore còn gây ra mấy vụ trộm máy bay ở các vùng nông thôn và trộm xe hơi trong những bãi đỗ xe ở sân bay. Trong nhiều vụ hắn thường không đi giày vì thế mới được đặt biệt danh "siêu trộm chân đất". Hắn cuối cùng đã bị bắt sau khi hạ cánh tại Bahamas vào tháng 7 năm ngoái.

Theo Telegraph, trong một thông điệp do luật sư cung cấp, Harris-Moore, giờ 20 tuổi, nói: "Tôi đã làm những việc không chỉ vi phạm luật pháp mà cả niềm tin. Tôi không thể rút lại những việc mình đã làm. Tôi chỉ còn biết cố gắng trở nên tốt hơn".

"Tôi rất hổ thẹn khi biết rằng giờ đây có thể giúp đỡ những người mà mình đã gây tổn thương, ít nhất là về mặt tài chính. Tôi hoàn toàn không hề có hứng thú hưởng lợi chút nào từ việc này. Mọi lợi nhuận sẽ trở thành tiền bồi thường. Đó là điều mà tôi đã yêu cầu ngay từ đầu trước khi ký hợp đồng".

Harris-Moore đã nhận mọi tội lỗi, từ ăn cắp máy bay cho tới sở hữu vũ khí. Y sẽ bị kết án vào tháng 10 tới. Tiêu đề cho bộ phim Hollywood về cuộc đời ngang tàng của tên trộm dự kiến sẽ là Taking Flight.

Theo Song Minh (VNE)