Thị trấn muốn đến sống phải cắt bỏ... ruột thừa

Theo BBC, thị trấn Villa Las Estrellas hay còn được gọi là thị trấn The Stars nằm ở Nam Cực, được xem là một trong những thị trấn hẻo lánh nhất thế giới. Nơi đây tập trung rải rác một số người Chile định cư . Đây cũng được xem là một trong hai thị trấn duy nhất có người sinh sống ở Nam Cực lạnh giá.

Thị trấn này vỏn vẹn chỉ có khoảng 100 người sinh sống. Mặc dù vẫn có bệnh viện, trường học, nhà thờ, bưu điện, sân vận động, khách sạn... và một số cơ sở vật chất khác nhưng không thể nào đầy đủ như những vùng khác.



Thị trấn nhỏ bé, hẻo lánh trên Nam cực. Ảnh: Wiki

Để thích ứng với điều kiện sinh sống khắc nghiệt ở đây, việc trước tiên khi đến định cư bạn phải cắt bỏ ruột thừa. Bởi nếu như sống tại đây mà lỡ đau ruột thừa, bạn có thể mất mạng vì thị trấn quá hẻo lánh và không thể đủ điều kiện chữa trị.

Được biết không có nhiều người có nhu cầu đến sống ở một nơi khắc nghiệt như Nam cực. Cư dân của thị trấn chủ yếu là những nhà nghiên cứu, không quân, hải quân Chile. Do tính chất công việc, họ phải đưa theo cả gia đình lên đây.

Nam cực luôn luôn lạnh giá với nhiệt độ trung bình là khoảng -3 độ C, thậm chí có những ngày lạnh đến mức nhiệt độ xuống dưới mức -47 độ C. Cũng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, nên khi bị viêm ruột thừa cấp tính, nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị nhiễm trùng máu dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Mặc dù có một số bác sĩ vẫn ở lại thị trấn, song lại không có bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa nào có mặt ở đây.