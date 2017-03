Thiếu niên 13 tuổi mua 800 đôi giày Nike làm từ thiện

Drew Frank là một thiếu niên 13 tuổi gốc Do Thái ở TP El Paso (bang Texas, Mỹ). Cậu vừa được làm lễ thụ giới, đảm đương trách nhiệm tôn giáo như một người Do Thái trưởng thành. Thông thường mỗi cậu bé Do Thái đều nhận được rất nhiều quà trong sự kiện này. Tuy nhiên, Frank đã đề nghị được tặng tiền thay vì quà và tổng tiền cậu nhận được là 25.000 USD.

Thay vì giữ khoản tiền này cho mình, Frank quyết định trao tiền cho tổ chức phi lợi nhuận Braden Aboud Foundation thúc đẩy y tế và giáo dục cho trẻ em ở El Paso để mua giày, vớ tặng trẻ em kém may mắn ở địa phương.



Thiếu niên Frank chi toàn bộ tiền được tặng mua 800 đôi giày, vớ tặng trẻ em thiếu may mắn. Ảnh: UPI

Frank và Braden Aboud Foundation đã mua 800 đôi giày đế mềm Nike và 800 đôi vớ. Hơn 400 đôi giày cùng vớ được tặng cho các trẻ ở một trường tiểu học công ở khu lao động thu nhập thấp. Số còn lại được tặng cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Các trẻ này chưa từng được mang giày mới vì gia đình không đủ điều kiện.

“Con tặng những đôi giày này cho các em vốn chưa từng sở hữu một đôi giày mới. Các em thường chỉ được mang những đôi giày cũ, được chuyển từ người này sang người khác. Con muốn tặng lại quà của mình cho các em ít may mắn hơn con” - UPI dẫn lời Frank.

Braden Aboud Foundation hằng năm vẫn có chương trình tặng giày cho trẻ em kém may mắn. Các lần trước chủ yếu từ tiền đóng góp của các doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên Braden Aboud Foundation thực hiện dự án này từ tiền của một cá nhân, mà lại là một thiếu niên.