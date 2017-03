Tổng thống Mỹ đổi điện thoại, chọn đồ Hàn Quốc?

Xuất hiện trong chương trình “Late Night with Jimmy Fallon” (Tạm dịch: “Đêm khuya cùng Jimmy Fallon”), Tổng thống Obama cho biết lực lượng an ninh đã đổi cho ông một chiếc điện thoại thông minh. Ban đầu, ông rất phấn khích nhưng rồi… chuyện không như là mơ.



“Tôi đã nghĩ là "Được rồi, cũng hay đây". Tôi đã thấy Malia và Sasha dùng smartphone. Michelle thì có tận ba cái. Cô ấy nhắn tin rồi làm đủ trò. Vì thế tôi đã thấy rất thú vị. Nhưng rồi, vì lý do an ninh, dù điện thoại rất đỉnh nhưng không thể chụp ảnh, không thể nhắn tin, điện thoại không hoạt động bình thường. Bạn không thể bật nhạc”. Cuối cùng, ông Obama miêu tả điện thoại mà lực lượng an ninh đổi cho ông giống như điện thoại đồ chơi dành cho con nít.

Mặc dù trong chương trình, ông Obama không đề cập đến thương hiệu sản phẩm. Tuy nhiên, tạp chí Ars Technica chuyên về công nghệ của Mỹ đã phân tích cho rằng điện thoại ông Obama đang sử dụng là chiếc Samsung Galaxy S4. Bởi lẽ tính đến thời điểm hiện tại, đây là chiếc điện thoại duy nhất được hậu thuẫn bởi Cơ quan đặc trách Hệ thống thống tin quốc phòng (DISA), cơ quan cung cấp dịch vụ liên lạc cho Nhà Trắng.



Ông Obama giờ đây cũng đã trở thành một người sở hữu chiếc điện thoại thông minh, chia tay với dòng điện thoại Black Berry thường dùng. Ảnh: Pete Souza

Theo đó, chiếc S4 hiện là thiết bị duy nhất được hậu thuẫn dưới chương trình Di động tuyệt mật - cấp độ bí mật DOD của DISA (DMCC-S). Vào năm 2014, một vài sản phẩm của Samsung đã trở thành sản phẩm đầu tiên nhận được chấp thuận từ Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA). Đây cũng là chiếc điện thoại thương mại đầu tiên, với những lớp công nghệ được trang bị từ DISA, được chấp thuận kết nối vào mạng tuyệt mật DOD SIPRNet.



Hiện tại DISA đang làm việc với NSA để phát triển dòng thiết bị di động ở cấp độ tuyệt mật. Dòng điện thoại này sẽ được dùng bởi Bộ Quốc phòng và các lãnh đạo quốc gia. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, cấp độ bảo mật cao nhất vẫn là cấp độ bí mật. Trước ông Obama, Ngoại trưởng John Kerry cũng đã sử dụng một phiên bản thử nghiệm của Galaxy S4.

Chiếc S4 đã được DMCC-S "hy sinh" một vài tính năng để đảm bảo tính bảo mật, như không thể sử dụng máy ảnh. Các ứng dụng Android cũng sẽ bị giới hạn theo một danh sách từ cửa hàng Ứng dụng điện thoại của DISA (MAS). Thậm chí, theo miêu tả từ ông Obama, có thể điện thoại của ông còn bị giới hạn chức năng nhiều hơn. Ông Obama không thể gọi điện và những cuộc gọi đến đều bị điều khiển bởi một hệ thống an ninh.