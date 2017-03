Vượt qua Nga, Ukraine vô địch đại nhạc hội châu ÂU “Eurovision” 2016

Đại diện của Nga, nam ca sĩ Sergei Lazarev, đứng hạng ba với ca khúc You Are the Only One. Hạng nhì thuộc về đại diện đến từ Úc, Dami Im, với ca khúc Sound of Silence.



Lazarev dẫn đầu trong các cuộc thăm dò đoạt ngôi quán quân tại chung kết cuộc thi Eurovision Song. Nam ca sĩ 33 tuổi đã chiếm trọn trái tim những người châu Âu yêu âm nhạc bằng kỹ thuật hát điêu luyện và phong cách biểu diễn ấn tượng, theo RIA Novosti.



Đại diện của Ukraine, nữ ca sĩ Jamala vỡ òa trong niềm vui chiến thắng tại đêm chung kết cuộc thi Eurovisison Song 1016 tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 14-5-2016. Ảnh: AP

Nam ca sĩ cho biết anh yêu bài hát mình thể hiện và tiết lộ rằng nó dành cho một cô gái bí mật. Anh đồng thời còn tỏ lòng biết ơn với mẹ mình và lượng khán giả Nga đông đảo đã luôn ủng hộ anh trong suốt cuộc thi.

Trong đêm chung kết của Eurovision Song 2016 được tổ chức tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, khán giả được chứng kiến những màn biểu diễn đặc sắc nhất của các đại diện đến từ 26 nước châu Âu.

Đánh dấu lần thứ 40 tổ chức, năm nay cuộc thi thay đổi luật bầu chọn. Ban giám khảo chuyên môn và khán giả truyền hình từ các nước tham dự sẽ tự bầu chọn cho các thí sinh theo thang điểm từ 1 đến 12.

Eurovision Song được xem là show truyền hình giải trí lớn nhất thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, đêm chung kết cuộc thi được phát sóng tại Mỹ. Nga đã tham dự cuộc thi 19 lần, giành chiến thắng một lần năm 2008.