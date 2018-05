Chặng đấu dài 133 km xuất phát từ TP biển Nha Trang (Khánh Hòa) về Phan Rang Tháp Chàm (Ninh Thuận), các tay đua phải chinh phục đèo Vĩnh Hy để tìm ra chủ nhân danh hiệu “vua leo núi”.



Tay đua Quàng Văn Cường (áo xanh) chiến thắng chặng, gạo Hạt Ngọc Trời An Giang thống lĩnh luôn danh hiệu thứ 5 của giải. ẢNH: ANH THUẬN

Như Pháp Luật TP.HCM từng nhận định, việc đối thủ mạnh Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM đưa đội hình hai dự giải sẽ là cơ hội để hai đội đua sở hữu các tay đua ngoại binh là Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Bikelife Đồng Nai “long hổ tranh hùng”. Thế nhưng thật không may cho đội đua miền Đông nam bộ, trước ngày giải khởi tranh tay đua chủ lực Loic Desriac bị xuất huyết bao tử khiến cuộc chiến trở thành thế trận một chiều.



Chỉ một ngày sau khi Nguyễn Đắc Thời (Bảo Vệ Thực Vật An Giang), Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) vượt lên độc chiếm bốn danh hiệu áo vàng, áo trắng, áo xanh, áo chấm đỏ, chiến thắng của Quàng Văn Cường tại mức đến chặng 3 tiếp tục giúp êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang thống trị luôn danh hiệu thứ 5, soán ngôi nhất giải thưởng đồng đội của Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM.

Với chiến thắng sau 3 giờ 28’57”, tay đua gốc Hà Nội Quàng Văn Cường (51 điểm) gia tăng khoảng cách 28 điểm trên bảng xếp hạng áo xanh so với đối thủ Nguyễn Văn Đức (Bikelife Đồng Nai).

Ở cuộc cạnh tranh áo chấm đỏ, Văn Cường chỉ còn cách tay đua về nhất đèo Vĩnh Hy - Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) 1 điểm mong manh.

Có thời gian ngắn hơn đàn anh 49 giây, Nguyễn Đắc Thời bảo vệ thành công áo vàng sau 3 chặng, đồng thời thống lĩnh ngôi đầu giải áo trắng (dành cho các tay đua dưới 20 tuổi).

Sau ba chặng liên tiếp chinh phục các ngọn đèo, sáng 27-5 các tay đua thi đấu chặng 4 đua ski 46 km vòng quanh quảng trường 16/4 TP Phan Rang Tháp Chàm.