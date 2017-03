Ba nhân viên an ninh bị sa thải vì chụp ảnh “tự sướng” với Usain Bolt

Sự việc xảy ra khi ngôi sao người Jamaica đang luyện tập cạnh sân Hampden Park trước cuộc thi điền kinh 4x100m vào tối ngày thứ sáu.

Usain Bolt tích cực tập luyện để chuẩn bị thi đấu ở cự ly 4x100m tiếp sức.

Các nhân viên tại đại hội đã được cảnh báo phải thể hiện sự chuyên nghiệp và không được tiếp cận Bolt cũng như bất kỳ VĐV nào khác cho đến khi đại hội kết thúc.

Một nhân viên tình nguyện trên sân Hampden đã nói với tờ Evening Standard rằng đây không phải lần đầu tiên Bolt bị vây quanh bởi người hâm mộ là các nhân viên làm việc trên sân. Rất nhiều người đã tiếp cận và yêu cầu được chụp ảnh chung với "tia chớp" Usain Bolt.

Một phát ngôn viên của Đại hội cho biết “Chúng tôi có thể xác nhận ba nhân viên an ninh đã không còn phục vụ tại Đại hội vì vi phạm nội quy làm việc. Những nhân viên an ninh được ký hợp đồng để làm việc và bảo vệ an ninh đại hội. Khi họ không tôn trọng điều đó chắc chắn họ phải bị trừng phạt.”

Tia chớp Usain Bolt là VĐV đầu tiên trong lịch sử vô địch Olympic ở cả ba cự ly 100m, 200m và 4x100 mét tiếp sức. Anh được cho là vô can trong việc 3 nhân viên an ninh bị sa thải.

PHẠM QUANG