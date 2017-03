Hà Nội - HA Gia Lai: HA Gia Lai lo rớt hạng

HLV Miura từ chối Than Quảng Ninh Sau khi chia tay VFF, ông thầy người Nhật đã được CLB Than Quảng Ninh mời về làm giám đốc kỹ thuật nhưng HLV Miura đã từ chối vì không muốn xa nhà. Đội bóng đất mỏ vẫn phải trông chờ vào tài thao lược của HLV trẻ tuổi Phạm Như Thuần và lứa cầu thủ từng khoác áo tuyển như Minh Tuấn, Hồng Quân,… Chiều nay, họ chỉ tiếp đội bóng non trẻ Sanna Khánh Hòa (VTC3 trực tiếp 16 giờ) với nhiều cơ hội lấy đủ 3 điểm. Hai trận đấu khác: SL Nghệ An - Hải Phòng (VTV6 trực tiếp 16 giờ); Long An - QNK Quảng Nam (LA34 trực tiếp 16 giờ 30).