Cầu thủ MU bị “bắn” tia laser

Tia laser được “bắn” từ khán đài do một loại súng bắn laser bỏ túi (giống như cây bút) đã nhắm thẳng vào mắt C. Ronaldo suốt trong thời gian vào sân khởi động và cả hiệp một. Tuy nhiên, nhờ kết quả thuận lợi ở lượt đi (hòa với một bàn ghi được trên sân khách) nên Sir Ferguson cho qua và nói ông chỉ thông báo vụ việc lên UEFA mà thôi. Riêng về vấn đề sức khỏe của C. Ronaldo thì còn phải chờ kết quả khám nghiệm của bác sĩ.

Là chủ nhà nhưng Lyon biết mình nằm kèo dưới đã nỗ lực giành phần chủ động hơn trong hiệp một với nhiều đợt tấn công sắc bén, đồng thời giữ vững hàng phòng ngự chặt chẽ.

Tâm lý nóng vội của cả hai đội khiến nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ qua ở hai phía cầu môn.

Sang hiệp hai, Lyon đẩy nhanh tốc độ và phút 54, tiền đạo 21 tuổi Kari Benzema - phát hiện mới của bóng đá Pháp, người mà ông Ferguson đã cảnh giác trước trận đấu - đã tạo bước ngoặt trận đấu. Benzema đột phá suốt 20 m, tung cú sút chạm cột đi luôn vào lưới (bàn thứ 24 mùa này) trước sự ngỡ ngàng của cả thủ môn Van der Saar lẫn trung vệ Ferdinand.

Đến đây, Ferguson và các đệ tử mới tỏ rõ bản lĩnh đúng như HLV Capello của đội tuyển Anh phân tích: “Lyon còn non kinh nghiệm đỉnh cao châu Âu!”. Sau bàn thua, phút 65, Ferguson đưa cả Tevez và Nani vào (thay Giggs và Scholes) để tiếp thêm “nhiên liệu” cho bộ máy MU.

Mãi đến phút 87 Tevez mới san bằng tỷ số từ đường chuyền của Nani làm tung lưới thủ môn Coupet (bàn thứ 15 của Tevez).

Bàn thắng của “quỷ lùn” Tevez đã đặt một dấu ấn lên sự bàn giao giữa hai thế hệ MU gồm trẻ (do Tevez - Nani đại diện) và cựu binh (Scholes, Giggs...).