Khi vua tôm, đại gia bán ô tô sang kinh doanh bất động sản 25/04/2024 07:30

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản chứng kiến sự “xâm nhập” của nhiều đại gia trái ngành tham gia sân chơi. Dù đây không phải là thời điểm cực thịnh của bất động sản, ngược lại thị trường chưa được đánh giá là còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xem kinh doanh bất động sản là nghề tay trái lại đang thu được nhiều thành quả.

Cú chuyển hướng bất ngờ của nhiều đại gia

Những kỳ đại hội gần đây, cổ đông của Công ty dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco) quan tâm rất nhiều về chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh bất động sản của công ty. Haxaco vốn được biết đến là doanh nghiệp nắm thị phần hàng đầu trong lĩnh vực phân phối ô tô Mercedes. Nguồn thu từ bán xe không hề nhỏ, lên đến hàng ngàn tỉ đồng/năm. Cổ đông lo lắng vì sợ nguồn lực bị phân tán cho lĩnh vực bất động sản, vốn đang nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch Haxaco đã khẳng định với cổ đông việc lấn sân bất động sản sẽ mang lại nhiều lợi thế cho công ty.

Tương tự, Savico được xem là một ông lớn trong lĩnh vực phân phối xe Toyota đã có những bước đi mạnh mẽ khi tham gia vào sân chơi bất động sản. Chiến lược của Savico xem ra khá hợp lý vì trong năm 2023 kinh doanh xe không còn mạnh mẽ như các năm trước. Lúc này, nguồn thu từ bất động sản đã đóng góp cho doanh thu và lợi nhuận của công ty. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận của mảng bất động sản cho thuê của Savico đạt 88 tỉ đồng và 53 tỉ đồng, ghi nhận mức tăng tích cực trong năm 2023, tương ứng 13% với doanh thu và 29% lợi nhuận.

Lĩnh vực bất động sản vẫn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư. Ảnh minh họa: PHƯƠNG MINH

Bất ngờ hơn, nhiều doanh nghiệp dệt may cũng đã bước chân vào thị trường bất động sản dù được dự báo chưa có cửa sáng trong thời gian ngắn. Công ty Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) cũng đã tham gia mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản từ xây dựng dự án đến kinh doanh, cho thuê bất động sản. Hay Công ty Garmex Sài Gòn (GMC) từng có một vị thế lớn khi có hàng ngàn công nhân với sản phẩm dệt may xuất khẩu đi nhiều nước. Năm 2023, đơn hàng sụt giảm, công ty đã tìm kiếm cơ hội trong thị trường bất động sản bằng cách liên kết với đối tác để xây dựng một dự án nhà ở thương mại.

Gần đây, “vua tôm” Minh Phú cũng quyết tâm tham gia sân chơi với một dự án nhà ở xã hội. Tập đoàn thủy sản Minh Phú và Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Việt Úc đã liên danh xây dựng dự án nhà ở xã hội tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Dự án này có diện tích 15,79ha, tổng mức đầu tư là 662 tỉ đồng. Được biết, từ năm 2023, vua tôm Minh Phú đã bổ sung thêm ngành nghề xây dựng và kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Minh Phú chưa có nên việc liên danh với một công ty xây dựng là bước đi hợp lý.

Tìm thêm lợi nhuận từ thế mạnh sẵn có

Theo ông Trần Như Tùng, Chủ tịch TCM, việc lấn sân sang bất động sản là để tìm kiếm thêm lợi nhuận và đem lại lợi ích cho cổ đông. Nhiều doanh nghiệp dệt may sở hữu những mảnh đất, vốn trước đây làm nhà xưởng, giờ không còn hoạt động thì chuyển sang kinh doanh bất động sản cũng là phương án hợp lý,

“Với ngành nghề không phải thế mạnh, công ty sẽ hợp tác với các công ty có chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Tuy nhiên, dù có thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, nền tảng chính của chúng tôi vẫn là tập trung cho phát triển lĩnh vực trụ cột là dệt may xuất khẩu” – ông Tùng cho biết.

Theo Chủ tịch Haxaco, hoạt động kinh doanh cốt lõi bán xe hạng sang Mercedes đã tương đối đạt đỉnh, khó có thể tăng trưởng hơn nữa. Do đó, công ty kinh doanh bất động sản nhằm duy trì tăng trưởng và tạo lợi thế cạnh tranh.

Việc các doanh nghiệp lấn sân bắt tay với đối tác chuyên nghiệp trong lĩnh vực BĐS là bước đi hợp lý. Ảnh minh họa: QUANG HUY

Thực tế, công ty đã mua nhiều biệt thự với mục đích phát triển nghỉ dưỡng và cung cấp những quyền lợi đặc biệt cho những người mua xe để tạo lợi thế cạnh tranh. Công ty còn mua dự án tại đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân), đây là khu đất thổ cư, nguồn gốc pháp lý rõ ràng và không vay ngân hàng. Đây là khu đất tốt với nhiều ưu thế để công ty có những lựa chọn kinh doanh hiệu quả.

Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Savico cho biết thị trường bất động sản năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức từ việc suy thoái kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng có xu hướng phục hồi, cải thiện về tổng cung và tổng cầu. Dự báo, từ cuối quý III-2024 trở đi, sự phục hồi mới thể hiện rõ rệt và sẽ không đồng đều trên các phân khúc và khu vực.

Sự phát triển mạnh của các loại hình bất động sản công nghiệp, logistic, công nghệ sẽ mở ra cơ hội để lấp đầy công suất khai thác kho của công ty. Đối với mặt bằng, văn phòng cho thuê, khi nhu cầu thuê tăng, nguồn cung mặt bằng vị trí đẹp hạn chế là cơ hội để gia tăng doanh thu dịch vụ bất động sản.