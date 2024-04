Sai thông tin thường trú trên ứng dụng VNeID 25/04/2024 07:30

Vừa, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng tải bài viết “Bỗng dưng bị thay đổi nơi thường trú trên VNeID” đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía bạn đọc.

Sai thông tin thường trú trên ứng dụng VNeID khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bất cập hiện nay về thường trú

Một số bạn đọc cho rằng các thủ tục hành chính cần được thực hiện một cách đơn giản hơn để thuận tiện cho người dân. Hơn nữa, những sai sót cũng như những bất cập trên ứng dụng VNeID cần được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía cán bộ, bởi có thể những sai sót đó không phải đến từ người dân.

Bạn đọc Như Vân chia sẻ: “Trên ứng dụng VNeID, cả nhà tôi đều có địa chỉ thường trú là số 107A, riêng bố của tôi lại là 107D. Khi mang căn cước của bố có thường trú là 107A lên công an phường để trình báo, điều chỉnh lại cho khớp nhưng cứ loằng ngoằng mấy lần không xong. Cán bộ bảo phải có quyết định cấp số nhà, rồi hệ thống lỗi không kiểm tra được… cuối cùng nản quá bỏ luôn, coi như bố tôi chuyển sang ở nhà hàng xóm. Theo tôi, bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính thì cần phải có sự hỗ trợ từ phía cán bộ để giúp người dân trong những trường hợp tương tự để không ảnh hưởng đến quyền lợi người dân cũng như lợi ích chung của việc quản lý, bởi những cái sai đó không phải do người dân”.

Bạn đọc A Lý cũng chia sẻ câu chuyện của mình: "Trường hợp của tôi cũng sai địa chỉ thường trú trên VNeID, họ bảo tôi cung cấp các loại giấy tờ cũ, thế nhưng nhà cũ của tôi thuộc diện giải tỏa thì tìm đâu ra giấy tờ đây”.

“Trường hợp này nhờ báo chí can thiệp nên may mắn được gỡ vướng, chứ nhà tôi bị hành đổi thường trú từ năm 2019 tới nay còn chưa xong vì lý do không bàn giao. Tôi đã lên UBND quận để đổi toàn bộ thường trú từ CCCD đến định danh cấp 2, VNeID của tôi đã ghi thường trú ở quận rồi mà phường lại báo là không có, đòi hủy hộ khẩu. Thật sự chán nản thủ tục luôn!” - bạn đọc Chung bày tỏ.

Hy vọng được khắc phục

Ngoài việc sai thông tin thường trú trên ứng dụng VNeID, một số bạn đọc khác lại chia sẻ những câu chuyện “dở khóc, dở cười” mà họ gặp phải liên quan đến ứng dụng VNeID và các thủ tục hành chính khác.

Bạn đọc Trần Mộc Lam bình luận: “Tôi và gia đình cũng gặp chuyện bi hài về tài khoản định danh điện tử mà chưa được xử lý. Gia đình tôi có 5 thành viên, 2 vợ chồng tôi, 2 con và 1 mẹ. Thế nhưng trong tài khoản định danh của các thành viên trong gia đình đều xuất hiện thêm một người lạ tên Dung sinh năm 1975, là con của tôi, trong khi tôi sinh năm 1973. Vậy là tự nhiên tôi được làm cha lúc mới 2 tuổi? Liên hệ với công an phường thì họ cũng không biết lý do tại sao”.

Bạn đọc LN cũng bình luận: “Tài khoản định danh của gia đình tôi cũng tự dưng có một người trong xóm được nhập vào từ khi nào không hay. Ngày đó chỉ vào tìm hiểu, ai dè phát hiện ra thành viên hộ khác nhập vào hộ mình cũng khá bất ngờ”.

“Cảm ơn báo chí luôn là cầu nối giữa người dân và chính quyền, giúp người dân giải quyết những vướng mắc. Qua đây cũng hy vọng những bất cập cũng như những sai sót đã xảy ra trong thời gian tới sẽ được khắc phục để công cuộc chuyển đổi số được thành công, người dân cũng được đảm bảo về quyền lợi và thuận tiện trong các thủ tục hành chính” - bạn đọc Quý Thành.