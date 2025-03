Cái kết đẹp vụ 'chuyển khoản nhầm 71 ngàn đồng thành 71 triệu đồng' 25/03/2025 17:47

Chiều 25-3, trao đổi với PLO, chị V.T.L (ngụ phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đầu giờ chiều nay, anh N.T.Q - tài xế xe công nghệ đã chuyển khoản lại số tiền bạn chị chuyển nhầm trong vụ việc "chuyển khoản nhầm 71 ngàn đồng thành 71 triệu đồng" mà dư luận quan tâm thời gian qua.

Theo chị L., do chị bận việc nên chị Đ.T.H.Y. (bạn chị L., đứng tên chủ tài khoản kinh doanh chung, cũng là người trực tiếp đặt xe, chuyển khoản nhầm từ 71.000 đồng thành 71 triệu đồng - PV) đã đến Công an phường Nguyễn An Ninh để gặp trực tiếp anh Q. theo lịch đã hẹn. Hai bên cùng trao đổi trên tinh thần cởi mở và thông cảm, chia sẻ. Sau khi anh Q. chuyển khoản lại, bên chị cũng đã thống nhất rút đơn về vụ việc.

Chị L. cũng đã lên mạng xã hội để nói lại sự việc. Cái kết này đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi...

Vụ việc chuyển khoản nhầm đã được hai bên giải quyết xong. (Ảnh chụp chiều 19-3 khi hai bên gặp nhau lần đầu tại Công an phường 2). Ảnh: TK

Trước đó, như PLO thông tin, chiều 15-3, khi thanh toán cước chuyến xe công nghệ, chị Y đã chuyển số tiền 71 triệu đồng thay vì 71.000 đồng cho tài xế. Đến tối, chị L và chị Y mới phát hiện việc chuyển nhầm tiền.

Cả hai đã cố gắng liên hệ với tài xế xe công nghệ tên N.T.Q bằng nhiều cách như chuyển khoản ngân hàng kèm lời nhắn, nhờ ứng dụng công nghệ liên hệ... nhưng bất thành. Vì vậy, họ đã đăng bài viết lên mạng xã hội, nói đã chuyển nhầm tiền, nhờ người nào biết tài xế thì nhắn giúp. Nếu không liên hệ được thì họ sẽ trình báo cơ quan chức năng.

Sau đó, đến chiều 19-3, hai bên đã gặp nhau để trao đổi, nhưng chưa thống nhất ý kiến để giải quyết vụ việc. Trong đó, phía tài xế công nghệ có nêu nguyên nhân do về nhà ở Đồng Nai nên tắt điện thoại, dẫn đến người chuyển và ứng dụng công nghệ đều không liên lạc được. Đến ngày 20-3, hai bên đã hẹn gặp nhau vào ngày 25-3 để giải quyết.