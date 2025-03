Trình báo công an việc chuyển khoản nhầm 71 ngàn thành 71 triệu đồng 20/03/2025 13:35

Tối 19-3, trao đổi với PLO, chị VTL (ngụ phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chị đã đến Công an phường Nguyễn An Ninh, trình báo về sự việc chị chuyển khoản nhầm cho tài xế xe công nghệ số tiền 71 triệu đồng thay vì 71.000 đồng.

Chuyển nhầm 71 ngàn đồng thành 71 triệu đồng

Theo chị L, khoảng hơn 16 giờ chiều 15-3, chị và người bạn cùng hợp tác kinh doanh (chị Y) đang trao đổi với khách hàng ở tiệm spa của chị tại chung cư Gateway (phường Nguyễn An Ninh).

Thời điểm đó, do cần chở con của Y đi công việc nên chị Y đã đặt tài xế xe công nghệ tới đón cháu, số tiền thanh toán là 71 ngàn đồng.

Sau khi đặt thành công, tài xế tên NTQ gọi điện thông tin đang ở gần và sẽ đến đón. Khi tài xế chở con chị Y đến địa điểm cuối, cháu gọi để mẹ chuyển khoản thanh toán. Vì lúc này đang vội nói chuyện với khách hàng nên chị Y đã chuyển khoản thanh toán vào số tài khoản của Q số tiền 71 triệu đồng thay vì 71 nghìn đồng. Tài khoản này đứng tên chị Y nhưng tiền trong tài khoản là của cả hai hợp tác trong kinh doanh.

Việc chuyển số tiền lớn phải làm thêm bước sinh trắc học nhưng lúc đó do vội và không để ý nên chị Y thực hiện mà không nghĩ mình đã chuyển khoản nhầm. Sau đó, Q. cũng không có ý kiến phản hồi gì.

Hình ảnh thể hiện chuyển khoản thành công số tiền 71 triệu đồng cho tài xế xe công nghệ của khách hàng

Đến chiều tối cùng ngày, hai chị phát hiện ra sự việc chuyển nhầm tiền nên đã liên lạc với anh Q. qua số điện thoại nhưng người này tắt máy. Để liên lạc, chị L đã cố tình chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của anh Q với số tiền vài ngàn đồng, mục đích là để nhắn trong phần nội dung chuyển khoản anh Q đọc được liên lạc lại với chị để chuyển lại số tiền. Tuy nhiên, anh Q không có phản hồi và vẫn tắt máy.

Chị L có liên lạc với đơn vị quản lý tài xế xe công nghệ tại khu vực TP Vũng Tàu và được biết tài khoản của anh Q cũng đã tạm đóng theo quy trình do tắt máy, nhiều lần không liên lạc được.

Do không liên lạc được, chị L đã đăng thông tin lên mạng xã hội.

“Do nhiều lần nỗ lực liên hệ nhưng bạn Q không phản hồi nên tôi đã đăng thông tin trong hội nhóm trên Facebook có đông thành viên tại Vũng Tàu để nhắn, nhờ cộng đồng mạng ai quen biết bạn này, khuyên bạn chuyển khoản nhầm lại giúp tôi. Trong vòng 2 ngày bạn không liên hệ lại tôi sẽ nhờ công an vào cuộc”- chị L nói.

Chị L cũng thừa nhận cái sai của mình trong sự việc này là đã đăng thông tin biển số xe, hình ảnh tài xế này kèm theo khi nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ. Bản thân chị chỉ muốn nhận lại được số tiền chuyển nhầm, không muốn đẩy sự việc đi xa nên khi bạn Q. liên hệ lại chị sẵn sàng xin lỗi việc đăng hình ảnh…

Hai bên đã gặp nhau nhưng chưa trả lại tiền chuyển nhầm

Theo ghi nhận của PV, đến chiều 19-3, tài xế Q. và gia đình (quê Đồng Nai) đã đến công an phường 2, TP Vũng Tàu để trình bày sự việc. Công an phường 2 đã liên lạc và mời chị L, chị Y. đến trụ sở gặp Q.

Tại đây, công an phường 2 đề nghị hai bên đến công an phường Nguyễn An Ninh để làm việc, xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, bước đầu công an phường 2 cũng đã ghi nhận ý kiến các bên.

Phía gia đình Q. cho rằng mình không cố ý chiếm giữ tiền chuyển nhầm. Việc tắt máy là do gia đình có việc nên Q tham dự. Họ không đồng tình với việc chị L đăng thông tin hình ảnh, số xe (do bố Q đứng tên) lên mạng xã hội.

Gia đình Q đề nghị chị L xin lỗi trên mạng mới chuyển lại số tiền. Nếu không để công an xử lý theo quy định pháp luật. Họ cho rằng chị L khi đưa thông tin trên mạng đã không để lại số điện thoại để liên hệ…

Chị L. cùng chị Y. (bên góc trái) và gia đình Q. chuẩn bị rời công an phường đến đơn vị quản lý tài xế xe công nghệ để giải quyết dứt điểm vụ chuyển khoản nhầm nhưng sau đó Q. đã không đến. (Ảnh chụp chiều 19-3): TK

Khoảng hơn 16 giờ chiều cùng ngày, công an phường 2 đã khuyên giải và hai bên đi đến thống nhất hướng xử lý. Theo đó, cả hai bên sẽ cùng nhau đến đơn vị quản lý xe công nghệ để cùng làm rõ. Chị L sẽ công khai xin lỗi việc đưa hình ảnh, thông tin cá nhân của Q trên mạng; đồng thời Q sẽ chuyển khoản lại cho chị L.

Nhưng bất ngờ ở phút cuối, theo chị L. khi chị đến đơn vị quản lý thì gia đình Q. đã không đến. Đơn vị quản lý có gọi điện cho Q. nhưng người này nói bận và yêu cầu chị L xin lỗi trên mạng rồi mới chuyển lại tiền. Đến chiều tối cùng ngày, chị L. cho hay đã đến công an phường Nguyễn An Ninh trình báo sự việc để yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật.

“Tôi đã in sao kê tài khoản ngân hàng, các nội dung chúng tôi nhắn cho Q. kèm theo đơn trình bày đến công an phường. Tôi thừa nhận mình có điểm sai nhưng tôi đã cố liên lạc với Q. nhiều lần nhưng không được người này phản hồi nên tôi mới phải đưa lên mạng xã hội. Đến sáng 20-3, phía Q. cũng chưa liên hệ hay chuyển khoản lại tiền cho chúng tôi..."- chị L. nói với PLO.