Mất ăn mất ngủ vì... nhận được tiền chuyển nhầm 18/03/2025 05:25

(PLO)- Quy trình ký ủy nhiệm chi để hoàn trả tiền chuyển nhầm thường được coi là an toàn, nhưng người dân vẫn cần phải thận trọng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bỗng dưng nhận được tiền trong tài khoản không còn là chuyện hiếm gặp. Khoản tiền do một người nào đó sơ ý chuyển nhầm, cũng có thể do chủ ý của kẻ xấu muốn biến nó thành món nợ. Công an từng cảnh báo người dân phải lưu ý với những khoản tiền lạ bỗng dưng vào tài khoản, do đó người nhận được tiền không những không vui mà còn phải chạy đôn chạy đáo tìm cách trả lại để khỏi mang nợ, hệ lụy về sau.

Gõ cửa khắp nơi tìm cách trả lại tiền

Mới đây, một bạn đọc tên Linh (TP.HCM) đến báo Pháp Luật TP.HCM nhờ tư vấn để xử lý khoản tiền hơn 20 triệu đồng bỗng nhiên xuất hiện trong tài khoản của bà. Từ khi nhận được số tiền từ “trên trời rơi xuống”, bà Linh cho biết mình mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên.

Theo trình bày của bà Linh, gần Tết Nguyên đán, bà nhận được hai tin nhắn chuyển tiền từ ngân hàng nơi bà mở tài khoản. Một tin nhắn thông báo bà được chuyển 20 triệu đồng, tin nhắn tiếp theo bà nhận được thêm 180 ngàn đồng kèm số điện thoại liên hệ. Vì lo sợ bị lừa đảo nên bà liền trình báo công an địa phương nhờ hỗ trợ. Công an tiếp nhận sự việc và hướng dẫn bà liên hệ ngân hàng để giải quyết về số tiền này. Sau đó, nhân viên ngân hàng hướng dẫn bà ký ủy nhiệm chi để ngân hàng chuyển lại số tiền này cho tài khoản bên kia. Bà Linh lo lắng việc làm ủy nhiệm chi có giá trị pháp luật hay không nên bà do dự không đồng ý.

Bà Linh trình bày với PV về việc bỗng nhiên nhận được tiền chuyển nhầm. Ảnh: NGUYỄN CHÍNH

Sau đó, bà Linh đến công an phường để tiếp tục nhờ hỗ trợ. Công an tiếp nhận hồ sơ và gọi điện mời người chuyển nhầm đến trụ sở công an để nhận lại tiền. Tuy nhiên, bên kia báo bận không đến được, điều này lại càng làm bà lo lắng.

Bà Linh lại được công an hướng dẫn đến ngân hàng làm thủ tục trả lại tiền cho người chuyển nhầm. Sau nhiều ngày gõ cửa khắp nơi thì bà đành chọn cách đến ngân hàng ký ủy nhiệm chi để trả lại tiền.

Một trường hợp khác, đầu tháng 11-2024, ông N (Quảng Nam) nhận được điện thoại của một người lạ nói có người chuyển nhầm 20 triệu đồng vào tài khoản của ông và nhờ ông chuyển lại. Vì đã lớn tuổi và tài khoản ít khi sử dụng nên ông nhờ con trai kiểm tra. Con trai ông N gọi lên tổng đài của ngân hàng thì đúng là trong tài khoản của ông có nhận được 20 triệu đồng từ tài khoản tên D.

Chưa biết phải làm gì thì ông liên tục nhận được cuộc gọi yêu cầu ông trả lại số tiền trên. Ông N lo lắng vì không biết ông D có đúng người đã chuyển tiền cho ông hay không nên đã liên hệ công an xã hỗ trợ. Công an xã có hướng dẫn ông nếu có người đến nhà đòi tiền thì có thể gọi điện cho công an xã để có mặt hỗ trợ.

Sau đó, ông N đã đến ngân hàng nơi ông mở tài khoản đề nghị kiểm tra trực tiếp và được ngân hàng hướng dẫn làm các thủ tục ký uỷ nhiệm chi để trả lại tiền cho tài khoản đã chuyển tiền cho ông.

Tương tự, anh Cừ (quận Gò Vấp, TP.HCM) sau khi nhận được hai tin nhắn (chuyển tiền và xin lại tiền) cũng đã ký ủy nhiệm chi để chuyển trả.

Dù vậy, nhiều bạn đọc vẫn tỏa ra lo lắng về việc ký uỷ nhiệm chi để ngân hàng chuyển trả lại cho bên chuyển nhầm thì có rủi ro gì cho họ hay không? Lỡ sau này người chuyển nhầm khiếu nại chưa nhận được tiền hoặc dở chiêu đòi nợ thì uỷ nhiệm chi có giá trị pháp lý để bảo vệ họ không?...

Nhiều người chủ động đến ngân hàng ký ủy nhiệm chi để trả lại tiền do người khác chuyển nhầm. Ảnh: AI

Cẩn trọng khi xử lý tiền chuyển nhầm

Trao đổi với PV, Phó Tổng Giám đốc một ngân hàng quốc doanh cho biết, trong bối cảnh giao dịch tài chính ngày càng phát triển, việc nhận tiền chuyển nhầm qua ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến.

Vị này nhấn mạnh rằng, mặc dù quy trình ký ủy nhiệm chi để hoàn trả tiền cho bên chuyển nhầm thường được coi là an toàn, nhưng người dân vẫn cần phải thận trọng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Đầu tiên, khi nhận được tiền chuyển nhầm, ngoài việc giữ lại bản sao ủy nhiệm chi, người dân nên yêu cầu ngân hàng cung cấp văn bản xác nhận giao dịch chuyển tiền. Việc này sẽ tạo ra chứng cứ rõ ràng trong trường hợp bên chuyển nhầm khiếu nại về việc chưa nhận lại tiền.

Một biện pháp an toàn khác là yêu cầu ngân hàng “đóng băng” số tiền chuyển nhầm ngay lập tức. Khi tiền được “đóng băng”, bên chuyển nhầm sẽ phải liên hệ với ngân hàng để xác minh và nhận lại số tiền. Điều này không chỉ bảo vệ khoản tiền mà còn giúp tránh những tình huống không mong muốn như chuyển nhầm cho người không đúng.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không nên tự ý chuyển trả tiền cho bên chuyển nhầm mà không có sự xác nhận từ ngân hàng. Thực tế cho thấy có nhiều trường hợp người nhận tiền chuyển nhầm bị lừa gạt thông qua các liên kết không an toàn hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Những chiêu trò này có thể dẫn đến việc tài khoản bị xâm nhập và mất trắng tài sản.

Do đó, để bảo vệ quyền lợi tài chính, người dân cần thận trọng và tuân thủ quy trình khi xử lý các tình huống liên quan đến chuyển nhầm tiền. Việc duy trì tư thế phòng thủ và thực hiện đúng các bước bảo vệ sẽ giúp hạn chế tối đa rủi ro trong các giao dịch ngân hàng. Sự cẩn trọng không chỉ là một lựa chọn, mà là cần thiết trong bối cảnh tài chính hiện nay.