Công an hướng dẫn cách xử lý khi có người chuyển tiền nhầm vào tài khoản mình 04/10/2024 09:57

(PLO)- Các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn chuyển tiền nhầm vào tài khoản của nạn nhân sau đó chiếm đoạt tài sản ngày càng phổ biến. Do đó, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cảnh báo người dân và hướng dẫn cách xử lý khi gặp thủ đoạn lừa đảo này.

Trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp công dân bỗng nhiên được "chuyển tiền nhầm" vào tài khoản. Tuy nhiên, ngay sau đó có các đối tượng liên hệ về khoản tiền "chuyển nhầm" trên. Đây là một trong những hình thức lừa đảo, công dân cần hết sức cảnh giác.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Thủ đoạn lừa đảo “chuyển tiền nhầm” tài khoản ngân hàng

Giả chuyển khoản nhầm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiêu trò lừa đảo vô cùng tinh vi, các đối tượng cố ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người nào đó. Sau khi bên kia nhận được tiền, đối tượng sẽ giả danh là người thu hồi nợ của một công ty tài chính để liên hệ, dọa nạt và yêu cầu họ trả lại số tiền đã nhận như một khoản vay cùng với số lãi cắt cổ.

Một trường hợp khác, đối tượng lừa đảo chuyển tiền cho người bị hại, sau đó liên hệ giới thiệu mình đang sống tại nước ngoài và muốn được nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm. Để trả lại số tiền, người nhận tiền chuyển nhầm phải sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua một đường link. Sau khi điền đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng vào đường link nói trên, toàn bộ số tiền trong tài khoản của bị hại sẽ bị rút sạch.

Xử lý như thế nào khi nhận tiền chuyển khoản nhầm?

Khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người nhận cần lưu ý không sử dụng số tiền đó vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.



Người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm hoặc đợi đại diện ngân hàng liên hệ làm việc. Nếu nhận được điện thoại từ ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.



Trường hợp khoản tiền chuyển nhầm có giá trị nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Đối với số tiền lớn, chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như: Mật khẩu truy cập tài khoản, Mật khẩu giao dịch một lần (OTP) cho bất cứ ai (kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng) và dưới bất cứ hình thức nào và cảnh giác với các yêu cầu truy cập đường link website, đăng nhập, cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân.

Đặc biệt lưu ý: Việc không trả lại số tiền hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân là vi phạm pháp luật. Công dân cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được tư vấn giải quyết, tránh vi phạm pháp luật.

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo nói trên, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền, chia sẻ đến những người khác được biết.

Khi phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi nói trên, công dân có thể trình báo, phản ánh bằng cách nhắn tin trực tiếp qua fanpage "Công an quận Tân Bình" hoặc trang Zalo Offical "Công an quận tân Bình TP Hồ Chí Minh" hoặc gọi điện qua số điện thoại trực ban Công an quận: 028.3844.4996 để được hỗ trợ.