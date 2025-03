Bán xôi ngoài đường có cần chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm? 19/03/2025 05:22

Công ty cắt giảm nhân sự nên tôi bị thất nghiệp. Sau khi khảo sát thị trường thì tôi thấy nghề bán xôi ít vốn mà dễ làm nên tính mỗi sáng bày một gánh xôi ra đoạn đường gần nhà để bán kiếm thêm thu nhập.

Bạn bè tôi khuyên về bán quần áo online cho lành chứ bán đồ ăn phải xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm và đủ thứ các loại giấy tờ khác chứ đâu phải muốn bán là bán. Nghe nhắc đến thủ tục là tôi thấy hoang mang. Báo Pháp Luật TP.HCM tư vấn giúp tôi với, tôi muốn bán xôi ngoài đường thì phải lận lưng những giấy tờ gì?

Bạn đọc Minh Trúc (TP.HCM)

Luật sư Lê Thành Công, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Đúng là cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, trong đó phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Điều 11 nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, nghị định cũng có loại trừ một số trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này; đó là các trường hợp cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

- Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

- Sơ chế nhỏ lẻ;

- Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

- Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

- Nhà hàng trong khách sạn;

- Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

- Kinh doanh thức ăn đường phố;

- Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Bán xôi ngoài đường được xem là hình thức kinh doanh thức ăn đường phố nên không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Mặc dù không cần Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng bạn cần tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng.

Ngoài ra, Điều 31, Điều 32 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn đường phố. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố như sau:

- Phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm.

- Phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.

- Nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

- Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh.

- Bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không được gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm.

- Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại.

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh.

- Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hy vọng sau khi nắm rõ các quy định nêu trên thì bạn sẽ tự tin kinh doanh đảm bảo đúng quy định pháp luật và việc buôn bán gặp thuận lợi.