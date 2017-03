“Chúng tôi sẽ lên tiếng...”

HLV Alfred Riedl:

“Lịch thi đấu tồi tệ mà tôi chưa từng gặp trong suốt sự nghiệp cầm quân”

Thật khó tưởng tượng được rằng chúng tôi lại phải ra sân thi đấu vào giữa trưa như vậy. Một lịch đấu tồi tệ mà đời HLV chưa bao giờ tôi gặp phải. Việt Nam và Malaysia đều phải đá lúc 1 giờ trưa, thậm chí Malaysia phải đá tới hai trận. Tuy nhiên, nếu muốn vô địch thì chúng ta cần phải vượt qua tất cả những trở ngại này.

Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ:

“Chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề phức tạp khác nảy sinh nữa”

Tôi đã được thông báo về vấn đề này. Chắc chắn VFF sẽ có ý kiến với chủ nhà Thái Lan. Ngày 6-11, phái đoàn của Ủy ban Olympic VN sẽ sang Thái Lan để làm việc với ban tổ chức, trong đó sẽ nêu lên vấn đề bất cập trong lịch thi đấu. Tuy nhiên, chúng ta xác định sẽ chỉ góp ý một cách tế nhị, nhẹ nhàng chứ không làm căng thẳng mọi chuyện. Chúng tôi sẽ cử người đi tiền trạm tại sân thi đấu. Từ nay tới khi SEA Games 24 khai mạc chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề phức tạp nữa nảy sinh từ phía chủ nhà mà có thể chúng ta phải chấp nhận...

Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn:

“LĐBĐ Thái Lan đã ghi nhận ý kiến của VFF và hứa sẽ xem xét nhưng họ cho biết không dám chắc...”

Sau khi nắm được thông tin về lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 24 qua báo chí, ngay trong ngày 2-11 tôi đã tìm cách liên lạc với LĐBĐ Thái Lan để hỏi han tình hình. Khó khăn lắm tôi mới gặp được điều phối viên của LĐBĐ Thái Lan để đề nghị cung cấp lịch thi đấu chính thức của bóng đá nam SEA Games 24 và đề nghị nước chủ nhà xem xét để điều chỉnh lịch thi đấu cho đội tuyển chúng ta. Phía LĐBĐ Thái Lan đã ghi nhận ý kiến này và hứa sẽ xem xét nhưng họ cũng cho biết không dám chắc có can thiệp được không, vì chỉ Ủy ban Olympic Thái Lan mới có thẩm quyền thay đổi lịch thi đấu các môn ở SEA Games 24. LĐBĐ Thái Lan cũng giải thích với tôi rằng do sân Municipality of Nakhon Ratchasima không có đèn mà lại phải bảo đảm yêu cầu tổ chức hai trận một ngày nên buộc phải đôn lịch lên đá vào buổi trưa (!?), trong khi bảng có đội Thái Lan đá thi đấu ở sân chính và có đèn nhưng vì phải gánh thêm nhiều hoạt động khác nên không thể chia sẻ với bảng có đội Việt Nam đá.