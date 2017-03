Giải đua xe đạp Cúp TH TP.HCM 2014: Thông báo khẩn!

Buổi họp kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ được Trưởng ban Điều hành cuộc đua-Phó Trưởng ban Tổ chức giải Lê Văn Phú truyền đạt đến 12 lãnh đội. Cúp Truyền hình đã trở thành một giải đua giàu truyền thống, không còn là đặc quyền của HTV mà phải chịu sự chỉ đạo của UBND TP.HCM. Theo đó, lãnh đạo TP yêu cầu các tay đua thi đấu hết mình, trên tinh thần tích cực, cống hiến vì tình yêu của người hâm mộ xe đạp dành cho các tay đua. Ngoài ra, lãnh đạo cũng yêu cầu từ đây cho đến ngày kết thúc, giải đua không được phép gây ra bất cứ sự cố tiêu cực nào. Nếu không Cúp Truyền hình TP.HCM có thể sẽ không được cấp phép tổ chức trong tương lai.

Trên tinh thần nhận chỉ thị, chặng đấu thứ 4 Phan Thiết - Phan Rang (167 km) tranh tài sáng qua diễn ra sôi nổi và khá quyết liệt.





Lê Anh Dũng (phải) tung cú nước rút ngoạn mục thắng Trương Nhật Trường ở mức đến. Ảnh: MINH HOÀNG

Một khi các “ông vua” nước rút Lê Văn Duẩn (Suntek Sao Việt TP.HCM), Lê Nguyệt Minh (Eximbank), Trần Văn Quyền (Quân khu 7) không còn quyền tranh chấp giải áo xanh chung cuộc thì cũng là lúc cơ hội được tạo ra cho Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) tích cóp điểm. Với hai pha nước rút thần tốc thắng hai sprint dọc đường, tay đua An Giang tích lũy 48 điểm xây vững ngôi đầu áo xanh và hơn tay đua xếp nhì Châu Hồng Hậu (Quân khu 7) 27 điểm.

Ở chặng này, chiến thắng đã thuộc về tay đua trẻ Hà Nội Lê Anh Dũng. Tận dụng sự lơi lỏng của các đối thủ mạnh, Anh Dũng đã cùng Trương Nhật Trường (trẻ Đồng Tháp) tăng tốc tạo một thành cặp so kè nước rút ngoạn mục tại đích đến Phan Rang. Và với cú nhấn bàn đạp nhanh hơn đối thủ một khoảnh khắc, Lê Anh Dũng lần đầu giành chiến thắng chặng với thành tích 4 giờ 25’03”. Thật tiếc cho Nguyễn Văn Đức (VTV Cần Thơ) một mình một ngựa bứt phá tách tốp cách đích 30 km nhưng bị các đối thủ bắt kịp và qua mặt nên cán đích ở vị trí thứ ba. Dù sao đấy cũng là những nỗ lực rất đáng khen ngợi của tay đua trẻ này.

Danh hiệu đồng đội, Thanh Sơn Hóa Nông tiếp tục trụ vững ở ngôi đầu nhưng khoảng cách về thời gian đã bị các đối thủ xếp nhì, ba Trẻ Đồng Tháp và Quân khu 7 thu ngắn.

8 giờ 20 sáng nay (23-4), đoàn đua bước vào thi đấu chặng 5 đua 52 km vòng quanh TP Phan Rang (HTV9, HTV Thể thao truyền hình trực tiếp).

MINH QUANG