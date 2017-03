Huỳnh Thanh Tùng lập hat trick vàng

Tay đua Quân đội cũng là nhà đương kim vô địch CNTG 4 km, được đánh giá sẽ là ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch với Trịnh Đức Tâm (Hà Nội). Tuy nhiên, sau một ngày cày ải cùng đồng đội giành HCĐ đồng đội tính giờ, Đức Tâm thi đấu không thành công rồi bất ngờ văng luôn khỏi tốp 3 tay đua dẫn đầu. Với thành tích 5’19”23, Huỳnh Thanh Tùng cán mức đến sớm hơn Mai Nguyễn Hưng năm giây, Tấn Hoài sáu giây, giành HCV. Đây cũng là chức vô địch thứ ba Thanh Tùng đem về giúp đoàn Quân đội độc chiếm ngôi á quân.





Huỳnh Thanh Tùng, tay đua trẻ đã lập hat trick vàng cho êkíp Quân đội. Ảnh: CMQ

Ở cự ly CNTG 3 km nữ, cuộc lật ngôi thú vị đã xảy ra khi tài năng trẻ Bình Dương Bùi Thị Quỳnh bất ngờ đánh bại hai tay đua An Giang là Lâm Thị Kim Ngân (đương kim vô địch CNTG 25 km) và Nguyễn Thị Thu Mai, đoạt chức vô địch. Thất bại của An Giang là không thể lường trước bởi tay đua rất mạnh ở cự ly này - Nguyễn Thị Thật buộc phải dành sức để chiến đấu nội dung rút 500 m tốc độ nữ diễn ra cùng ngày. Ở cự ly đấy, cô gái vàng An Giang đã không phụ lòng ban huấn luyện sau chiến thắng đăng quang 500 m tốc độ, đem về chiếc HCV thứ tư cho đội đua miền Tây.

Cũng ở cự ly rút tốc độ 500 m nam, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm, Hà Thanh Tâm (An Giang), Đỗ Tuấn Anh (Đồng Tháp) chia nhau ba vị trí dẫn đầu.

Hôm nay (2-11), giải đua tiếp diễn bốn nội dung thi đấu: rút 500 m bộ đôi tốc độ nam, nữ, 4 km đồng đội tính giờ nam và 3 km đồng đội tính giờ nữ.