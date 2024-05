Thương tiếc Nguyễn Minh Triết - tài năng trẻ TDDC 18 tuổi 09/05/2024 17:38

Nguyễn Minh Triết sinh năm 2006, là thành viên đội trẻ TDDC quốc gia không may gặp chấn thương trong một buổi tập ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội hồi tháng 11 năm ngoái. Các bác sỹ kết luận VĐV Nguyễn Minh Triết bị trật cổ C5, C6 chèn ép vào tủy sống gây tê liệt tứ chi và chỉ định mổ cấp cứu.

Sau khi mổ, VĐV Nguyễn Minh Triết có khả năng phục hồi là dưới 10% do cú ngã quá mạnh dẫn đến tê liệt chân tay, hệ hô hấp,… Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Thể dục Việt Nam Phan Thùy Linh cho biết: “Sự việc đau lòng xảy ra trong lúc Triết tập luyện. Em tập đường nhào lộn, thực hiện động tác lộn hai vòng sau quay 360 độ, do mất cảm giác trên không nên em đã cắm đầu xuống hố mút, chân tay tê liệt và được đưa vào bệnh viện E cấp cứu và mổ ngay sau đó. Tuy nhiên do chấn thương nặng vùng cổ nên các bác sĩ chẩn đoán khả năng hồi phục của em là khó”.

Nguyễn Minh Triết qua đời ở tuổi 18. Ảnh: MC.

Được biết, gia cảnh của Nguyễn Minh Triết rất khó khăn. Trong giai đoạn điều trị, Liên đoàn thể dục Việt Nam cùng bộ môn TDDC (Cục TDTT) đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ Nguyễn Minh Triết cùng gia đình VĐV để có thêm nguồn lực chữa trị lâu dài và nhận được sự ủng hộ quý báu.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cùng Cục TDTT, thể thao Quân đội, Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã thăm hỏi, động viên tinh thần tới gia đình Nguyễn Minh Triết trong thời gian VĐV nằm điều trị tại bệnh viện từ bệnh viện Bạch Mai đến bệnh viện Thanh Nhàn.

Sau gần nửa năm được các bác sỹ tận tình cứu chữa, Nguyễn Minh Triết đã không qua khỏi. Ông Nguyễn Hữu Minh, bố của VĐV trẻ tài năng này thông báo con trai mình qua đời. Lễ tang và truy điệu Nguyễn Minh Triết tổ chức tại Hà Nội, sau đó hỏa táng ở nghĩa trang Văn Điển.