Lê Văn Duẩn đánh bại Nguyễn Thành Tâm

Sau nhiều ngày tranh tài dưới tiết trời mát mẻ, thời tiết ngày 15-4 nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C cùng cái nắng gay gắt của miền Trung như bào hết mọi sinh lực của các tay đua. Lượng nước tiếp tế cho các cuarơ so với những ngày trước tăng lên đột biến. Nhưng rất may lực lượng tiếp tế các đội lẫn BTC giải đã chuẩn bị sẵn để VĐV không lâm cảnh thiếu nước. Thậm chí nhiều tay đua vì không chịu nổi sức nóng khủng khiếp đã dùng luôn nước uống để “hạ hỏa”.



Cú nước rút thần tốc của Lê Văn Duẩn tại đích đến.

Ở chặng thi đấu này, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vẫn với bài chiến thuật quen thuộc “thả gà con” hòng khắc chế sự rình rập của đối thủ VUS TP.HCM. Chính vì thế, 12 tay đua không tranh chấp thứ hạng chung cuộc của các đội Bến Tre, TP Cần Thơ, BTV Bình Dương, Dogarlic Đồng Tháp, Quân đội… dễ dàng tách tốp ra đi tạo khoảng cách hơn ba phút so với chùm đông có tay đua áo vàng.

Ngay sau vạch đích dọc đường (grim 2) tại Hải Lăng (Quảng Trị), Mai Nguyễn Hưng được sự hỗ trợ của các đồng đội bất ngờ tung đòn tấn công. Tuy nhiên cựu tuyển thủ QG chỉ chạy được 5 km đã bị êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đuổi kịp.

Cuộc đào thoát bất thành của Hưng khiến đoàn đua tạo thành chùm đông tại đích đến. Và với chiến thuật khéo léo hơn, Lê Văn Duẩn lần thứ hai đánh bại Nguyễn Thành Tâm giành chiến thắng sau 4 giờ 00’02”. Chiến tích giúp tay đua Hóc Môn thu ngắn khoảng cách còn bảy giây giải thưởng áo vàng; 9 điểm giải áo xanh, đe dọa cuộc soán ngôi Nguyễn Thành Tâm.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, “tam đại anh hào” VUS TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang cùng thời gian 54 giờ 13’28” chia nhau ba ngôi vị trí đầu bảng.

Ngày mai (16-4), các tay đua được nghỉ xả hơi trước khi bước vào chặng vòng quanh Tràng Tiền-Phú Xuân (Huế) dài 42 km. Ở ngày nghỉ này, nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng BCT, các VĐV xe đạp sẽ đến thăm và trao tặng 200 triệu đồng cho làng trẻ em SOS Huế; 200 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Giáo dục hiếu học Huế.

Một vài hình ảnh diễn biến chặng đua thứ 6: