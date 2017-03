Một Euro đỏng đảnh

• Pháp sẽ có khoảng 90.000 người làm nhiệm vụ phụ trách an ninh Euro 2016 trong đó có tổng cộng 77.000 cảnh sát cộng lực lượng đặc nhiệm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve lên tiếng “Đây là một sự kiện đặc biệt, đòi hỏi những tiêu chuẩn an ninh đặc biệt nhất!” một khi nước Pháp cam đoan rằng giải đấu sẽ an toàn tuyệt đối. • 24 đội tuyển, mỗi đội có sự bảo vệ của 17 cảnh sát và hai mật vụ. Riêng chủ nhà Pháp sẽ được ưu tiên bảo vệ một cách đặc biệt hơn.