Quỹ này mang tên “Premiers de Cordée” có trụ sở đặt ở sân quốc gia Pháp Stade de France. Số tiền mà Mbappe nhận là nửa triệu USD, trong đó 350.000 USD được chia từ tiền thưởng cho ngôi vô địch, 22.300 USD từ mỗi trận thắng của tuyển Pháp tại World Cup 2018.



Ở tuổi 19 với cuộc sống giàu có, Mbappe luôn nhớ đến những mảnh đời bất hạnh. Ngôi sao tuyển Pháp có một tấm lòng tương thân tương ái rất đáng trân trọng, không dễ gì ai cũng làm được. Mbappe được xem là “sao tuổi teen” thứ hai trong lịch sử VCK World Cup tỏa sáng, là trụ cột trong đội hình vô địch, sau Pele ở mùa 1958 mà thôi.

Trong buổi lễ đón nhận món quà lớn từ Mbappe, ông Sebastien Ruffin, Tổng Giám đốc của Quỹ Premiers de Cordée, nói: “Mbappe là một con người vĩ đại. Tôi nhấn mạnh là “con người” chứ không phải cầu thủ. Mbappe đã luôn tìm cách làm từ thiện, đến với những số phận không may mắn”.

Mbappe chỉ nói: “Chúng ta may mắn hơn trong cuộc sống và tôi chia sẻ nó cho những phận đời chưa gặp may mắn. Hãy làm tốt và cống hiến hết mình thì may mắn sẽ đến với bạn”.