SCTV bị khởi kiện vì vi phạm bản quyền giải AFF Cup 2018

Công ty Luật Đăng Bình là đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Green Lotus (Green Lotus) - hai đơn vị đã kết hợp mua bản quyền phát sóng giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 trong lãnh thổ Việt Nam trên nền tảng trả tiền vừa chính thức thông báo về việc khởi kiện SCTV vì vi phạm bản quyền giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 của Next Media trên hạ tầng truyền hình trả tiền.

Theo nội dung thông báo, trong các ngày 7 và 8-11-2018, Công ty Luật Đăng Bình đã gửi Công văn đến các hạ tầng truyền hình Trả tiền tại Việt Nam (trong đó có SCTV- Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigon Tourist) để thông báo về bản quyền giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 của Next Media và yêu cầu các hạ tầng truyền hình trả tiền có kế hoạch tiếp phát sóng từ các kênh đã được Next Media cấp phép bao gồm: VTVCab 16-Bóng đá TV (SD/HD), VTVCab3 - Thể Thao TV (SD/HD), VTC3- VTC3HD, THVL2.



Bắt đầu từ tối ngày 8-11-2018 cho đến nay, trong khuôn khổ giải đấu AFF Suzuki Cup 2018 có nhiều trận đấu đã diễn ra, các đơn vị truyền hình trả tiền như K+, HTVC, MyTV và Viettel TV đều tuân thủ nghiêm túc bản quyền của Next Media và Green Lotus. Cụ thể các đài này đã tắt kênh VTV6, VTV5 mà chỉ tiếp phát sóng VTC3 và Bóng đá TV - là các kênh được Next Media cấp quyền.



Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, có một số đơn vị truyền hình trả tiền khác, trong đó có SCTV đã vi phạm bản quyền của Next Media khi cố tình tiếp phát sóng các kênh VTV6/VTV6HD và VTV5/VTV5HD là các kênh chưa được Next Media cấp quyền. Việc làm này của SCTV là hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời gây tổn hại uy tín và thiệt hại kinh tế của Next Media và Green Lotus.



Công ty Luật Đăng Bình cho biết, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Next Media và Green Lotus đã làm các thủ tục khởi kiện SCTV tại Tòa án nhân dân TP.HCM.



Căn cứ để Next Media khởi kiện theo Chứng thư cấp quyền phát sóng giải bóng đá Liên đoàn Đông Nam Á 2018 (AFF Suzuki Cup 2018) ngày 2-10-2018 của Legardee Sports Asia Pte LTD (LSA) - chủ sở hữu bản quyền truyền thông của Giải đấu - đã xác nhận cấp quyền cho Next Media độc quyền và quyền phát sóng các trận đấu từ giải đấu AFF Suzuki Cup 2018, với ngôn ngữ cấp quyền là toàn bộ các ngôn ngữ địa phương Việt Nam, trên các hạ tầng truyền dẫn vệ tinh; cáp, IPTV, phát thanh, Internet và mạng di động, với hình thức trả tiền.

Chứng thư ngày 1-11-2018 của LSA cũng ghi rõ:“Bất kỳ sự truyền dẫn và/hoặc phát sóng nào của Chương trình Phát sóng, trong Lãnh thổ, trên nền tảng Trả tiền phải được cấp phép bởi Next Media”.