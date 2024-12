Tuyển Singapore lo sợ, tìm ra 2 cách ‘bắt chết’ Nguyễn Xuân Son 24/12/2024 09:26

Đó là khẳng định của tờ The Straits Times (Singapore) trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024 giữa chủ nhà Singapore và Việt Nam vào ngày 26-12. “Những cầu thủ giỏi xứng đáng để mong chờ. Đó là lý do tại sao Việt Nam đưa tiền đạo Rafaelson (Nguyễn Xuân Son) vào đội hình tham dự giải AFF Cup 2024, mặc dù biết rằng anh không thể ra sân trong ba trận đấu vòng bảng đầu tiên của họ”, tờ The Straits Times viết.

Trong trận ra mắt tuyển Việt Nam rất được mong đợi vào ngày 21-12, tiền đạo sinh ra ở Brazil Nguyễn Xuân Son đã chứng minh được quyết định triệu tập anh vào đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng.

Mang đến nét quyến rũ của vũ điệu samba trong màu áo những chiến binh sao vàng, Son đã ghi hai bàn thắng và kiến ​​tạo thêm hai bàn nữa khi đội chủ nhà Việt Nam đè bẹp Myanmar với tỷ số 5-0 để đứng đầu Bảng B và tiến vào vòng bán kết AFF Cup 2024 với hai lượt trận gặp đội á quân Bảng A là Singapore. Trận lượt đi sẽ diễn ra tại Sân vận động Jalan Besar vào ngày 26-12 và trận lượt về tại Sân vận động Việt Trì ở tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội 80 km về phía tây bắc, sau đó ba ngày.

Nguyễn Xuân Son đang được cả Đông Nam Á chú ý. ẢNH: AFP

Rafaelson, 27 tuổi có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam với cái tên Nguyễn Xuân Son vào tháng 8 và được chấp thuận ngay tháng sau, nhưng Son phải đến ngày 20-12 mới đáp ứng được yêu cầu cư trú 5 năm của FIFA để chơi cho quốc gia mà anh chọn. HLV tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cho biết: "Xuân Son đã chơi hết mình cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Việc anh ấy được khoác áo đội tuyển này là xứng đáng".

Nguyễn Xuân Son, người được trang web thống kê bóng đá Sofascore chấm 10 điểm hoàn hảo trong trận Việt Nam thắng Myanmar 5-0, đã nói về trận ra mắt của mình: "Đó là một đêm điên rồ và tuyệt vời. Gia đình tôi ở đây, và người hâm mộ biết tôi thích cách họ hò reo và ủng hộ tôi hết mình. Tôi cảm thấy rất vui vì khoảnh khắc đặc biệt này trong cuộc đời mình. Không khí rất tuyệt, và tôi sẽ không bao giờ quên đêm tuyệt đẹp này".

Son nói thêm: “Đây là trận đấu đầu tiên của tôi cho Việt Nam, chúng tôi đã thắng và đó là một công việc tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi rất tốt, tuân theo kế hoạch của các HLV và thể hiện mọi thứ chúng tôi đã làm trong quá trình tập luyện. Tôi không nghĩ rằng việc ổn định trong trận đấu đầu tiên của mình là khó khăn, bởi vì tôi đã chơi ở đây trong một thời gian dài. Các cầu thủ đều là những chàng trai rất giỏi, họ luôn ủng hộ tôi”.

Khi được hỏi về trận bán kết với Singapore, Nguyễn Xuân Son cho biết: “Chúng tôi có mối quan hệ tốt và đội có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi chỉ tận hưởng, chơi tốt và không nghĩ quá nhiều về Singapore. Chúng tôi chỉ nghĩ về bản thân, chuẩn bị, tập luyện và phục hồi tốt, và chỉ cần tiến lên theo kế hoạch của HLV”.

Nguyễn Xuân Son đã có kinh nghiệm thi đấu và ghi bàn tại Sân vận động Jalan Besar, nơi anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Nam Định trong trận hòa 3-3 với Tampines Rovers tại vòng bảng AFC Champions League Hai vào tháng 10.

Son là tiền đạo rất toàn diện. ẢNH: ANH THỊNH

Tờ The Straits Times dẫn lời HLV Gavin Lee của Tampines Rovers, đồng thời là trợ lý huấn luyện viên của tuyển Singapore, lưu ý về 2 cách “bắt chết” Nguyễn Xuân Son: “Anh ấy có thể chơi như một tiền đạo mục tiêu hoặc hỗ trợ liên kết lối chơi, vì vậy không dễ để đối phó.

Tại Tampines, chúng tôi đã có kinh nghiệm đối đầu trực tiếp với Son, vì vậy nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là cung cấp cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia Singapore những thông tin mà chúng tôi đã biết và chuẩn bị cho họ tốt nhất có thể.

Luôn có hai cách. Một, ở cấp độ cá nhân, các cầu thủ phải nhận thức được cách chúng ta có thể theo kèm Nguyễn Xuân Son theo cách tốt nhất có thể. Đồng thời, ở cấp độ đội, chúng ta phải giảm nguồn cung cấp bóng cho anh ta”.

Sinh ra tại Pirapemas, đông bắc Brazil, Nguyễn Xuân Son đã trải qua các cấp độ trẻ của Bahia và Vitoria trước khi gia nhập Vegalta Sendai của Nhật Bản theo dạng cho mượn vào năm 2018 và chuyển đến Naestved của Đan Mạch vào năm sau.

Trước khi bước sang tuổi 23 vào năm 2020, Nguyễn Xuân Son đã đến Việt Nam để ký hợp đồng với Nam Định, sau đó là thời gian thi đấu cho Đà Nẵng và Bình Định trong những năm tiếp theo, khi anh ghi được thành tích đáng nể là 37 bàn thắng và tám pha kiến ​​tạo trong 75 trận.

Son có khả năng tỳ đè cực tốt. ẢNH: ANH THỊNH

Nhưng tiền đạo cao 1,85m, chơi tốt cả hai chân, đã thực sự bùng nổ phong độ sau khi trở lại Nam Định vào tháng 8-2023, ghi được 46 bàn thắng và 8 pha kiến ​​tạo chỉ sau 40 trận. Ở mùa giải 2023 - 2024, Son ghi 31 bàn để vượt qua kỷ lục ghi 25 bàn thắng của huyền thoại Việt Nam Lê Huỳnh Đức lập năm 1996 và giúp Nam Định giành chức vô địch V-League thứ hai.

Mặc dù ban đầu gặp khó khăn với khí hậu ở Việt Nam, Nguyễn Xuân Son đã ổn định cuộc sống cùng vợ và hai con trai. Nguyễn Xuân Son nói: "Quốc gia này đã cho tôi mọi thứ, cho tôi một ngôi nhà, sự ủng hộ, bạn bè. Gia đình tôi và tôi yêu thích nền văn hóa ở đây. Tôi chỉ muốn cống hiến tài năng của mình để giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Trong lịch sử, chưa có cầu thủ nào không mang dòng máu Việt Nam từng đại diện cho bóng đá Việt Nam tham gia các giải đấu chính thức trước khi Nguyễn Xuân Son xuất hiện. Việt Nam có những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đã nhập tịch sau khi chơi trong nước trong nhiều năm. Những người này bao gồm Fabio dos Santos (còn được gọi là Phan Van Santos) và Kesley Alves (Huynh Kesley) của Brazil, Samson Kayode Olaleye của Nigeria (Hoàng Vũ Samson) và Gaston Merlo (Do Merlo) của Argentina. Nhưng họ chỉ góp mặt trong các trận giao hữu của tuyển Việt Nam hoặc chỉ chơi với tư cách là cầu thủ cho các CLB ở Việt Nam.

Tuy nhiên, để phù hợp với sự thay đổi về mặt tư duy trong bóng đá thế giới, Việt Nam đang coi sự tham gia của Nguyễn Xuân Son tại AFF Cup 2024 là một trường hợp thí điểm về việc thu hút tài năng nhập tịch. Việc Son thi đấu cho tuyển Việt Nam không phải là không gây tranh cãi, khi anh chia sẻ rằng mình đã bị đối thủ chế giễu như thế nào.

Son khẳng định sẽ cống hiến hết mình cho tuyển Việt Nam. ẢNH: ANH THỊNH

Nguyễn Xuân Son cho biết: “Trong trận đấu, cầu thủ số 4 của Myanmar (Soe Moe Kyaw) đã nói với tôi, 'Anh không phải là cầu thủ Việt Nam'. Tôi trả lời, 'Tôi yêu đất nước này'. Trong năm năm sống cùng gia đình, tôi nghĩ nơi này là quê hương của mình và cảm thấy thoải mái.

Tôi luyện tập (hát quốc ca Việt Nam) mỗi ngày. Tôi tôn trọng đất nước này và người hâm mộ của đất nước này. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều học tiếng Việt. Chúng tôi sẽ có thể nói chuyện với mọi người trong hai hoặc ba năm tới”.