Bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cúp: Đá hỏng phạt đền, CLB CA. Hà Nội đứt mạch thắng tại Indonesia 02/04/2025 22:37

Phút 11 trận bán kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á vào tối nay 2-4, đội khách CLB CA. Hà Nội được hưởng quả 11m nhưng Alan lại sút quá hiền để thủ môn Arya Pratama của PSM Makassar cản phá thành công.

Còn đội trưởng Yuran Fernandes của PSM Makassar lại lập công chuộc tội thành công bằng bàn thắng duy nhất trận.

Nếu CA. Hà Nội tận dụng tốt ngay trong 15 phút đầu trận thì lưới của thủ thành Arya Pratama đã hai lần rung lên, song các chân sút của CLB CA.Hà Nội, nhất là Văn Đô và sau đó là Alan đều hỏng ăn.

Đội trưởng Yuran Fernandes gây ra phạt đền nhưng "chuộc tội" bằng bàn thắng. Ảnh: S.C

Hai đội tiếp cận trận đấu không thật bắt mắt. Cả hai liên tục chuyền những đường chuyền ngắn thiếu lực và sai địa chỉ, tuy nhiên đội khách CLB CA. Hà Nội vẫn nhỉnh hơn ở thời lượng cầm bóng và cũng tạo ra cơ hội nhiều hơn.

Đến Makassar làm khách trận bán kết lượt đi, CLB CA. Hà Nội thiếu vắng sự phục vụ của chân sút Leonardo Artur, đang đứng thứ nhì danh sách dội bom ở V-League với 8 bàn thắng.

Clip Alan của CLB CA. Hà Nội sút phạt đền bị thủ môn Arya Pratama bắt bài. Nguồn: S.C

Phía PSM Makassar thì HLV trưởng Bernardo Tavares phải ngồi trên khán đài vì bị treo quyền chỉ đạo. Trợ lý Ahmad ngồi ghế chỉ huy.

Với CLB CA. Hà Nội phía trên Văn Đô chơi cùng với Alan. Văn Đô là một trong bốn chân sút ghi bàn nhiều nhất của giải đấu với 4 pha lập công. Thường thì Artur chơi phía trên cùng Văn Đô có vẻ thông thoáng và cơ hội nhiều hơn, còn Alan thì Văn Đô phải tự tìm bóng nhiều hơn.

Clip đội trưởng Yuran Fernandes ghi bàn duy nhất trận cho PSM Makassar đồng thời làm CLB CA. Hà Nội đứt mạch thắng. Ảnh: S.C

Tuy nhiên trong vòng 8 phút đầu trận Văn Đô vẫn có hai cơ hội dứt điểm cận thành nhưng những cú ra chân của cầu thủ nhỏ con này lại không như ý khiến một lần bóng vọt xà (phút thứ 4) và một lần chệch cột (phút thứ 8).

Tiếc hơn khi phút 11, Quang Hải cầm bóng đột phá trong vòng cấm, trung vệ Yuran Fernandes lao theo truy cản từ phía sau dẫn đến Quang Hải té ngã và CLB CA. Hà Nội được hưởng phạt đền.

Alan tự tin cầm bóng đặt vào chấm 11m, nhưng cú sút không quái đã để thủ môn Arya Pratama đoán đúng và đổ người chuẩn đẩy bóng ra ngoài.

Hiệp 1 là sự thể hiện của đội khách CA. Hà Nội. Sau 3 cơ hội rõ trên thì nhiều cơ hội khác nữa, nhưng hỏa lực của đội khách hôm nay thật nhạt nhòa lẫn thiếu may mắn nên không có bàn thắng.

Hiệp 2 cũng chẳng có gì đột phá hơn. Tuy nhiên CLB CA. Hà Nội lại có vẻ chùng xuống.

Thế trận giằng co nhưng thiếu sự bùng nổ. Phút 80, chủ nhà PSM Makassar được hưởng phạt góc. Trung vệ Yuran Fernandes rất cao to lên tham gia tấn công, anh đứng rất trống trải ngay sát mặt cầu môn Nguyễn Filip chẳng một ai phong tỏa hay gây áp lực trước “cây sào” vừa cao, vừa to này. CLB CA. Hà Nội cũng có rất nhiều ngoại binh cao to, nhưng không hề vây Yuran Fernandes. Bóng được rót bổng vào ngay đúng vị trí của Yuran Fernandes và “cây sào” này bật cao đánh đầu cận thành ghi bàn duy nhất trận giúp PSM Makassar thắng 1-0.

Yuran Fernandes “chuộc tội” thành công sau khi gây ra phạt đền bằng bàn thắng, còn Alan của CLB CA. Hà Nội đá hỏng phạt đền và bị trạng thái trong phần còn lại của trận đấu.

Đây là trận thua đầu tiên của CLB CA. Hà Nội tại đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á.

Với trận thua bằng tỉ số tối thiểu này, thầy trò HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội hoàn toàn có thể ngược dòng vào ngày 30-4 ở lượt về nếu nỗ lực tột độ.

Ở trận bán kết khác, Buriram Utd đã đánh bại Pathum Utd đều của Thái Lan 3-1. Ba bàn của Buriam do công Supachai (24), Hemmviboon (57) và Bissoli (74) .Bàn danh dự của đội khách Pathum Utd do công Ilhan Fandi ghi phút 54.