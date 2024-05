CLB CA Hà Nội quyên góp giúp nạn nhân vụ hỏa hoạn 25/05/2024 16:06

Toàn bộ số tiền bán vé trận cầu tâm điểm vòng 21 được CA Hà Nội giúp đỡ nạn nhân vụ hỏa hoạn. Ảnh: VPF

Trận “derby Thủ đô” giữa CA Hà Nội (32 điểm) và Thể Công Viettel (27 điểm) được đánh giá là trận cầu tâm điểm của vòng 21, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày mai (26-5) trên sân Hàng Đẫy.

Nếu như CA Hà Nội bất ngờ thất bại 2/4 trận gần đây thì Thể Công Viettel lại đang tiến bộ rõ rệt khi thắng 3/4 trận trước các đối thủ Hà Nội, Thép Xanh Nam Định và Khánh Hoà. Nên cuộc đối đầu là một trong những trận đấu khó dự đoán kết quả, dù Công An Hà Nội nhỉnh hơn với dàn “sao” gắn mác đội tuyển quốc gia.

Tân HLV Polking nắm quyền chỉ đạo CLB CA Hà Nội. Ảnh: CAHN

Bên cạnh đó, việc cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - Mano Polking vừa ký hợp đồng hai năm dẫn dắt CA Hà Nội sẽ đem tới hiệu ứng tích cực cho đội bóng ngành hay không là điều được người hâm mộ chờ đợi. Do tính chất của cuộc cạnh tranh chức vô địch, trận “derby Thủ đô” là một trong hai trận đấu vòng 21 có áp dụng công nghệ VAR.

Vào sáng 25-5, trong thông báo trên trang Facebook chính thức của mình, CLB Bóng đá Công An Hà Nội đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân vụ hỏa hoạn khiến 14 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, xảy ra tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) vào ngày 24-5 vừa qua.

Đội bóng ngành Công an phát đi thông báo: “Toàn bộ số tiền bán vé trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và CLB Thể Công-Viettel, Câu lạc bộ Công An Hà Nội trân trọng gửi tới gia đình các nạn nhân, mong rằng các gia đình sẽ sớm vượt qua sự mất mát này”.