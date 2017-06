Văn Quyết sút tung lưới đồng đội trên tuyển Việt Nam

Thủ môn Đặng Văn Lâm ở lần đầu tiên bắt chính cho đội tuyển quốc gia ở trận hòa không bàn thắng với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 đã chơi rất hay. Chính thủ thành Việt kiều này đã nhiều lần vô hiệu hóa các chân sút khách giúp tuyển Việt Nam giữ sạch mành lưới.

Thế nhưng trong trận đấu chiều 24-6 lượt về V-League, chàng hộ pháp Văn Lâm đã thua chính đồng đội trên tuyển là Văn Quyết trên chấm 11m. Tiền đạo của Hà Nội đánh lừa thủ môn của Hải Phòng với cú sút từ khoảng cách 11m làm tung nóc lưới ở phút 45 nâng cách biệt 2-0. Trước đó, Văn Lâm không thể tránh pha phạm lỗi với Hoàng Vũ Samson khi cầu thủ này đột nhập vào vòng cấm.



Hoàng Vũ Samson tạo ra quả phạt đền cho Hà Nội đánh bại Hải Phòng 2-0. Ảnh: HUY PHẠM

Khác với trận lượt đi hòa 1-1, Hà Nội nhập cuộc tự tin hơn bởi chân sút ngoại nhập tịch Samson và Loris. Chỉ cần 24 phút, Loris đã ghi bàn cho chủ nhà sau đường chuyền như đặt từ Hùng Dũng bên cánh phải.



4 phút sau, Hà Nội chỉ còn chơi có 10 người, sau khi Sầm Ngọc Đức phạm lỗi thô bạo với Anh Hùng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn chơi trên cơ và có thêm bàn thắng của Văn Quyết giúp đội Hà Nội giữ chắc ngôi đầu bảng.

Trên sân Vinh vắng khản giả với chỉ 2.500 người, chủ nhà SL Nghệ An chật vật hòa Than Quảng Ninh 1-1. Bàn dẫn của đội bóng xứ Nghệ diễn ra phút 68 do công của Phi Sơn. Tuy nhiên, đên phút 89, Quách Tân đã san bằng cho đội khách. Đã thế, chủ nhà còn chịu thiệt thòi ở phút cuối trận, tân binh Da Silva bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân.

Bất ngờ nhất ở lượt đấu 14 V-League chiều 24-6, chủ nhà Sanna Khánh Hòa ngã ngửa trước Quảng Nam 0-3. Bàn thắng sớm của Claudecir vào phút thứ 4 giúp đội khách chiếm nhiều ưu thế về tinh thần làm khởi sắc lối chơi. Liên tiếp ngoại binh nhập tịch Đại Dương (phút 24) và đội trưởng Thanh Trung chọc thủng lưới chủ sân Nha Trang để lấy trọn 3 điểm với trận đại thắng.



Khán giả trên sân Thống Nhất hạnh phúc với chiến thắng 2-1 của Sài Gòn trước đội khách Cần Thơ.

Trong khi đó, Cần Thơ lại gặt hái thất bại trên sân Thống Nhất để yên vị dưới áp chót bảng. Sài Gòn có bàn thắng trước nhờ Ngọc Duy ghi ở phút 54. Thế nhưng chỉ 1 phút sau, đội khách gỡ lại với pha lập công của Việt Phong. Niềm vui của Cần Thơ không kéo dài lâu vì đến phút 71, Xuân Dương đã ghi bàn cho Sài Gòn có chiến thắng quý 2-1.



Các trận đấu khác vòng 14 V-League: HA Gia Lai – B. Bình Dương 2-1, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng 3-2, Long An – TP.HCM 2-3.

+ Bảng xếp hạng: 1. Thanh Hóa (29 điểm); 2. Hà Nội (27 điểm); 3. Quảng Nam (23 điểm); 4. Sài Gòn (23 điểm); 5. Sanna Khánh Hòa (23 điểm); 6. Hải Phòng (22 điểm); 7. Than Quảng Ninh (21 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (18 điểm); 9. TP.HCM (18 điểm); 10. HA Gia Lai (17 điểm); 11. SL Nghệ An (15 điểm); 12. B. Bình Dương (13 điểm); 13. Cần Thơ (8 điểm); 14. Long An (5 điểm).