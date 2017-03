Agribank tiếp tục dành ưu đãi cho lĩnh vực nông nghiệp

Hoạt động tín dụng những tháng cuối năm của Agribank đang trên đà tăng tốc với quyết tâm về đích đúng kế hoạch đề ra, thể hiện sự khởi sắc trong bức tranh tín dụng năm 2015 của ngành ngân hàng.

Phó Tổng Giám đốc Agribank (PTGĐ) - bà Nguyễn Thị Phượng (ảnh) đã chia sẻ với phóng viên một số ý kiến về lĩnh vực kinh doanh trọng điểm này.

Tăng trưởng cuối năm dự kiến ở mức 11%-13%

. Phóng viên: Xin bà cho biết tính đến thời điểm này, tăng trưởng tín dụng của Agribank đã đạt được bao nhiêu %? Agribank có phải xin nới thêm room tín dụng để tăng trưởng?



Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank: Đến ngày 23-11-2015, tổng dư nợ tín dụng của Agribank đã tăng trưởng 12,1% so với cuối năm 2014. Theo kế hoạch, trong năm 2015, Agribank tập trung chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung ưu tiên vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng và điều hành tăng trưởng dư nợ phù hợp với cân đối vốn. Dự kiến đến cuối năm 2015, tăng trưởng tín dụng của Agribank sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra (11%-13%). BàPhó Tổng Giám đốc Agribank: Đến ngày 23-11-2015, tổng dư nợ tín dụng của Agribank đã tăng trưởng 12,1% so với cuối năm 2014. Theo kế hoạch, trong năm 2015, Agribank tập trung chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung ưu tiên vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng và điều hành tăng trưởng dư nợ phù hợp với cân đối vốn. Dự kiến đến cuối năm 2015, tăng trưởng tín dụng của Agribank sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra (11%-13%).

. Vậy những lĩnh vực nào thu hút tăng trưởng tín dụng của Agribank trong năm nay?

+ Tín dụng Agribank tăng trưởng mạnh từ nửa cuối năm 2015, tập trung vào nhóm khách hàng hộ sản xuất và cá nhân. Các lĩnh vực kinh tế thu hút tăng trưởng tín dụng mạnh là cho vay chăn nuôi, trồng trọt; cho vay đáp ứng nhu cầu đời sống; cho vay thu mua, chế biến xuất nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm…

Agribank tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ và các lĩnh vực ưu tiên khác. Tính đến nay dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đã chiếm tỉ trọng 73% tổng dư nợ, đạt 487.453 tỉ đồng.

Bên cạnh cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank đã và đang triển khai có hiệu quả chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới, cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, cho vay tái canh cà phê tại các chi nhánh khu vực Tây Nguyên, cho vay tạm trữ lúa gạo, cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP...

Mạnh tay ưu đãi cho nông dân

. Vậy liệu lãi suất có biến động theo nhu cầu về vốn đang tăng cao? Và tỉ trọng giữa các kỳ hạn (vốn lưu động, trung và dài hạn) mà Agribank cho vay cụ thể là như thế nào?

+ Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN, ngay từ đầu năm 2015, Agribank đã triển khai các biện pháp để tăng cường huy động vốn đồng thời thực hiện nhiều biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động nhằm tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp và nông dân tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn huy động của Agribank tăng trưởng ổn định, đến thời điểm hiện tại, tăng 11,3% so với đầu năm, lãi suất huy động bình quân giảm gần 0,5% so với 31-12-2014, lãi suất cho vay bình quân giảm 0,61% so với đầu năm. Cơ cấu tín dụng của Agribank cũng được duy trì hợp lý, dư nợ trung dài hạn chiếm trên 37,3%/tổng dư nợ tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển của khách hàng.

. Được biết người nông dân cũng rất mong muốn có thể được vay với thời hạn dài hơn vậy, Agribank có ưu tiên nguồn vốn này để các hộ nông dân, chủ trang trại vay được nguồn vốn với thời hạn dài và lãi suất thấp?

+ Hiện tại, dư nợ cho vay trung, dài hạn của Agribank chiếm dưới 40% tổng dư nợ, do vậy trong thời gian tới Agribank tiếp tục giữ ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời tăng tỉ trọng cho vay trung, dài hạn để đáp ứng nhu cầu hợp lý cho nông nghiệp, nông thôn và các thành phần kinh tế.

. Xin cảm ơn bà.