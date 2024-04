Amway Việt Nam: Doanh nghiệp FDI phát triển nền kinh tế xanh bền vững 12/04/2024 16:19

Chương trình Golden Dragon Awards năm 2024 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức khảo sát và bình xét các doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh, chuyển đổi tuần hoàn, đảm bảo phát thải carbon thấp trong quy trình sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, quan tâm, chú trọng và có kế hoạch thực thi ESG (Environmental - Môi trường; Social - Xã hội và Governance - Quản trị doanh nghiệp). Các doanh nghiệp tiên phong công bố lộ trình hướng tới Net Zero của doanh nghiệp, góp phần vào mục tiêu thực hiện thành công cam kết Net Zero của Việt Nam vào năm 2050.

Đại diện Amway nhận giải thưởng Golden Dragon Awards năm 2024.

Hiện nay, kinh tế xanh được hiểu là sự kết hợp giữa ba yếu tố: kinh tế (xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển năng lượng sạch, đáp ứng nhu cầu việc làm của người dân và thúc đẩy tăng trưởng...); môi trường (đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững, bảo tồn tài nguyên biển, bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn...) và xã hội (nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới và giảm thiểu bất bình đẳng xã hội...).

Kinh tế xanh đã trở thành xu hướng tất yếu của các quốc gia nhằm đạt được sự tăng trưởng kinh tế, trong khi vẫn duy trì sự bền vững về môi trường. Kinh tế xanh là nền kinh tế cần thiết bởi nó tạo ra việc làm, bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững và ngăn chặn ô nhiễm môi trường, nóng lên toàn cầu, cạn kiệt nguồn tài nguyên và suy thoái môi trường.

Phát triển kinh tế xanh là con đường mà Amway theo đuổi để tạo ra những giá trị bền vững, từ đó thực hiện mục tiêu mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn. Chiến lược này được thể hiện qua chất lượng sản phẩm cũng như tiêu chuẩn kinh doanh và hỗ trợ cộng đồng trong hơn 15 năm có mặt tại Việt Nam.

Phát triển cộng đồng khỏe mạnh

Với sứ mệnh giúp người tiêu dùng có chất lượng sống tốt, khỏe mạnh hơn, Amway đang mang đến đa dạng dòng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cùng các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp để người dùng “khỏe trong đẹp ngoài”.

Tại Amway, đổi mới là một trong những ưu tiên hàng đầu. Đổi mới để tạo ra những giá trị khác nhau đối với công ty cũng như người tiêu dùng, đồng thời là văn hóa mà chúng tôi khuyến khích các đối tác của mình thực hiện. Là một trong các doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ số phục vụ kinh doanh, quản trị hướng đến phát triển bền vững của doanh nghiệp, trong những năm tới, Amway sẽ đẩy mạnh đầu tư vào khoa học dinh dưỡng, công nghệ và đổi mới. Tại Việt Nam, các cộng đồng người tiêu dùng của Amway thu hút sự tham gia của đông đảo nhà phân phối và khách hàng như Cộng đồng Home Party, Cộng đồng Home Beauty, Cộng đồng làm đẹp Passionista, Cộng đồng BodyKey.

Amway đã kết nối thành công các cộng đồng từ mạng xã hội ra thế giới thực, tạo dựng mối quan hệ gắn kết để cùng chia sẻ những trải nghiệm mang đến cuộc sống chất lượng hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động này rộng hơn, hướng đến nhiều đối tượng hơn để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Đồng thời, chúng tôi cũng giới thiệu thêm các giải pháp sống khỏe đẹp mới, chương trình huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về dinh dưỡng và sắc đẹp nhằm giúp người tiêu dùng chủ động chăm sóc sức khỏe.

Sản phẩm chất lượng trên nền tảng sản xuất bền vững

Amway đã đầu tư vào 3 nông trại với hơn 2.800 hecta đất nông nghiệp được chứng nhận hữu cơ, bao gồm nông trại Nutrilite Trout Lake tại Mỹ, Nutrilite Rancho El Petacal tại Mexico và Nutrilite Ubajara tại Brazil. Các nông trại này đều sử dụng phương pháp canh tác tái sinh, không hóa chất, mang lại nguồn nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng cao hoàn toàn theo cách tự nhiên, nguồn nước dùng để tưới tiêu cũng là nguồn nước ngầm tự nhiên.

Trang trại được chứng nhận hữu cơ của Tập đoàn Amway.

Nhiều cách thức canh tác được sáng tạo, nghiên cứu và vận dụng như: trồng các loại cây họ đậu để cung cấp nguồn ni-tơ dồi dào cho đất, phủ ny lon các cây này lại cho héo tự nhiên thành phân bón, sử dụng giun làm cho đất tơi xốp giúp rễ cây họ đậu dễ dàng phát triển. Mỗi năm, hơn 3.000 tấn phân bón phối trộn được tạo ra từ việc tái sử dụng phần thừa của cây trồng. Sử dụng bọ rùa, chim đại bàng, chim cú… thay vì thuốc trừ sâu để bảo vệ các loại cây trái trước sâu bệnh, côn trùng và các loại chim chóc. Máy kéo được điều khiển bằng công nghệ GPS thực hiện các hệ thống hướng dẫn xới đất và kiểm soát cỏ dại cách cây trồng chưa đến một inch. Chính vì vậy, không cần thuốc diệt cỏ tổng hợp.

Với quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng khép kín và nghiêm ngặt, tỉ mỉ từ khâu chọn hạt giống, trồng trọt, thu hoạch đến chế biến các dưỡng chất từ thực vật, sản phẩm Nutrilite bảo đảm các dưỡng chất thiên nhiên được lưu giữ trọn vẹn trong từng sản phẩm, đồng thời đáp ứng các tiêu chí về an toàn và chất lượng.

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ: “Amway bắt đầu từ việc tiên phong trong đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, phát triển theo hướng bền vững, thân thiện môi trường đến việc từng bước tiên phong trong chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo; và tiên phong trong triển khai thực hiện các dự án xanh, có tính lan tỏa, bền vững…Việc từng bước ‟xanh hoá" sản xuất, nhà máy xanh, công nghệ xanh, nguyên liệu sạch, năng lượng xanh chính là lợi thế cạnh tranh của Amway tại thị trường Việt Nam”.