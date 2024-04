Saigon Co.op khởi động chương trình sinh nhật quy mô lớn nhất từ trước đến nay 25/04/2024 08:10

Sự kiện đặc biệt này sẽ chính thức khởi động bằng chương trình khuyến mãi “35 năm Saigon Co.op - Niềm tin gắn kết” từ 25-4 đến 15-5 tại hơn 800 điểm bán bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market trên toàn quốc...

Diễn ra cùng thời gian với kỳ nghỉ lễ dài ngày của cả nước (30-4 và 1-5) nên chương trình mang đến mức giảm giá từ 35% - 50% trở lên cho hơn 3.500 mặt hàng; quà tặng đi kèm; tặng thêm điểm thưởng; các chương trình khuyến mãi theo từng ngày, từng đợt, từng đối tượng khách hàng.

Đặc biệt, các trò chơi hoạt náo sôi động liên tục diễn ra tại từng siêu thị, theo đó khi khách hàng rút thăm và ghép đúng thông điệp “Saigon Co.op 35 năm niềm tin gắn kết” sẽ nhận ngay phần quà giá trị.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Khối vận hành hoạt động Co.opmart kiêm Giám đốc Marketing Saigon Co.op cho biết “Chương trình “35 năm Saigon Co.op - Niềm tin và gắn kết” tập trung vào các chương trình khuyến mãi kích cầu, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm bán, chăm sóc từng khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành cùng hệ thống trong thời gian qua”.

Tại từng Co.opmart và Co.opXtra sẽ trưng bày mô hình bánh kem trong suốt như một lời chúc mừng sinh nhật đơn vị gửi đến khách hàng.

Khách hàng được ưu đãi lớn, tặng quà liên tục trong thời gian diễn ra chương trình.

Theo đó, với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng có cơ hội bắt thông điệp trong bánh kem. Khi ghép thành thông điệp có ý nghĩa (theo thể lệ của chương trình), khách hàng nhận ngay những phần quà giá trị.

Chương trình khuyến mãi “35 năm Saigon Co.op - Niềm tin gắn kết” từ 25-4 đến 15-5 với những hoạt động cụ thể:

· Chương trình “Mừng tuổi 35 khao bạn giá sốc”, “Giá sốc giảm tận gốc”: giảm giá liên tục trong 3 tuần diễn ra chương trình với mức giảm giá từ 35% trở lên dành cho các ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm thiết yếu, gia dụng, thời trang may mặc, mỹ phẩm làm đẹp…

· Chương trình khuyến mãi chào mừng những ngày lễ lớn (30-4 và 1-5): giảm giá đến 50% các mặt hàng nước giải khát, dầu ăn, gia vị với các chương trình “Ăn lễ to- không lo giá”, “Mừng đại lễ - giảm hết 1/2 giá”; “Lễ hội thịt - đồng giá 35.000 đồng” và “Tuần lễ trái cây – giảm 35”.

Lễ hội thịt mang đến các mặt hàng thịt gia cầm đồng giá 35.000 đồng.

· Hàng tuần tiếp tục giảm giá đậm cho các ngành hàng thịt gia súc, thịt gia cầm, rau củ quả, trái cây, hàng nhãn riêng Co.op, thực phẩm thiết yếu với các chương trình “Mỗi ngày một món 3.500 đồng”, “14 ngày vàng- Mua 3 được 5”.

· Cuối tuần giảm giá mạnh dành cho khách hàng có hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên theo chương trình “Siêu ưu đãi – Deal khủng cuối tuần”, “Mua nhiều ưu đãi lớn” mua sản phẩm thứ 2,4,6… cùng loại với giá giảm sâu chỉ còn 0 đồng.

· Các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thành viên: đặc quyền khách hàng thành viên được mua giá sốc chỉ từ 5.000 đ; cấp độ thẻ càng cao mức giảm giá càng mạnh, tích điểm và tích sao săn phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng gồm “Siêu sốc 5k - Đặc quyền thành viên”, “Thứ 3 thả ga tích điểm”, “Ưu đãi thành viên thêm ngàn điểm thưởng”, “Tích sao săn phiếu mua hàng”, “Chào bạn mới – Quà trao tay”.

· Chương trình trên kênh online: giảm giá sốc nhóm hàng hóa phẩm, đồ dùng, may mặc, Hàng nhãn riêng Co.op, ưu đãi cho sản phẩm thứ hai khi mua thịt tươi sống; săn phiếu mua hàng giảm giá đến 100.000 đồng, E- voucher trị giá 3.500.000 đồng; khách hàng may mắn có cơ hội nhận được 1 tủ lạnh side by side cùng nhiều quà tặng giá trị khác.