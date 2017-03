An toàn thực phẩm cho bếp ăn trường học

Chương trình diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội, thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho trường học, trường mầm non, tiểu học. Hội thảo nhấn mạnh vào vấn đề lựa chọn thực phẩm thế nào để vừa an toàn vừa đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. Các chuyên gia đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM đã nhấn mạnh tầm quan trọng về khả năng truy xuất nguồn gốc của thực phẩm trong phòng ngừa ngộ độc. Đặc biệt, với hàng loạt thông tin liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm gần đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo nên lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín trên thị trường.

NGỌC CHÂU