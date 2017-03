Big Cộng đồng: Chặng đường 5 năm tỏa sáng

Năm 2015 đánh dấu chặng đường phát triển năm năm của chương trình Big Cộng đồng với việc triển khai thành công gần 50 dự án thiện nguyện xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho những cộng đồng cần được giúp đỡ tại những địa phương Hệ thống siêu thị Big C có mặt hoạt động.

Mỗi nhân viên là một đại sứ thiện chí

Với mục tiêu trở thành “doanh nghiệp công dân gương mẫu” - doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh gắn liền với cam kết đảm bảo lợi ích cộng đồng, bên cạnh những kế hoạch kinh doanh sôi động, hằng năm, Hệ thống siêu thị Big C luôn có kế hoạch triển khai các hoạt động xã hội nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng khó khăn. Năm 2011, Hệ thống siêu thị Big C lần đầu tiên triển khai chương trình Big Cộng đồng với mục tiêu khuyến khích nhân viên tự xây dựng và triển khai dự án xã hội nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Sau năm năm tổ chức, sức hút của Big Cộng đồng càng trở nên mạnh mẽ, văn hóa sống có trách nhiệm ngày càng lan tỏa trong tập thể nhân viên. Hằng năm cứ vào mỗi đợt tổ chức, dù bận rộn với trăm công ngàn việc, các nhân viên Hệ thống siêu thị Big C vẫn luôn cố gắng sắp xếp và dành thời gian tham dự, mong muốn dự án mình được chọn để có cơ hội góp sức mình vì cộng đồng.“Big Cộng đồng đã nối dài thêm những bước chân nhân ái của chúng tôi đến với những cộng đồng kém may mắn, giúp chúng tôi lan tỏa giá trị “tương trợ” trong cộng đồng và làm cuộc sống của chúng tôi thăng hoa.”, anh Nguyễn Hữu Quan, nhân viên Big C Đồng Nai, chia sẻ.

Lễ bàn giao dự án trang bị áo phao và cải tạo phòng học ở trường tiểu học Thạnh Phú, Long An (Big Cộng đồng 2014).

Hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn

Trong năm năm qua, theo chân các “đại sứ nhân viên” thiện chí Big C, nhiều mảnh đời tại những nơi dự án Big Cộng đồng đi qua đã được mở sang lối rẽ mới, tươi sáng hơn. Những trường mầm non đơn sơ của các xã thiếu điều kiện học tập, những trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ thiếu thốn cơ sở vật chất,… nhờ những đóng góp từ các dự án Big Cộng đồng đã tạo nên nhiều thay đổi tích cực. Từ đó những nơi này đã cải thiện điều kiện vui chơi, học tập, dinh dưỡng, chăm sóc y tế cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho các em nhỏ, góp phần “giảm tải” cho cộng đồng địa phương, khơi thông dòng chảy nhân ái tới những “vùng đất khát”, nơi trẻ em vẫn hằng ngày lớn lên trong thiếu thốn. Triển khai thành công dự án Big Cộng đồng cũng mang lại cho các chủ dự án niềm vui kép khi họ được nhận lại nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ từ chương trình Big Cộng đồng, vì những giá trị nhân văn cao đẹp trong cuộc sống mà họ đã đại diện mang đến cho cộng đồng.

Trải qua chặng đường năm năm, sức hấp dẫn của chương trình Big Cộng đồng đã được khẳng định. Chương trình không chỉ đơn thuần là một cuộc thi nội bộ mà có những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, các “đại sứ thiện chí” đã không ngừng nỗ lực xây dựng những cầu nối hữu nghị giữa Big C tới những mảnh đời khốn khó, những miền quê nghèo nàn, những vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước, giúp cuộc sống những nơi Big Cộng đồng đi qua trở nên ổn định hơn, tốt đẹp hơn.