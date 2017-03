Đèn Đom Đóm khánh thành ngôi trường thứ 19

(PLO)- Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan thuộc Công ty FrieslandCampina Việt Nam đã khánh thành Trường THCS Thạnh An tại ấp 3, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.